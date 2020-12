Motivul pentru care Soiledis a fost cedat la FCSB: "De asta am si acceptat oferta lui Gigi Becali si am zis mersi ca am scapat de el! Nu l-as readuce la Botosani nici mort"

In august 2019, Soiledis a fost cedat de Botosani la FCSB in schimbul a 100 de mii de euro.

Grecul nu a reusit sa se impuna in echipa ros-albastrilor chiar daca a jucat atat fundas stanga, cat si fundas central. Accidentarile l-au facut sa rateze multe partide, iar Soiledis ar fi printre fotbalistii pe care Becali vrea sa ii cedeze in aceasta iarna.

Finantatorul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, a dezvaluit de ce a acceptat, de fapt, oferta lui Gigi Becali.

"Eu il stimez ca om pe Soiledis, este un baiat minunat, dar ca jucator el are o mare problema si mai mult ca sigur tot din cauza asta nu s-a impus la FCSB.

La noi era un jucator util la prima vedere, dar ne lasa balta cand ne era lumea mai draga si chiar aveam cu adevarat mare nevoie de el.

Mereu se accidenta si ne-am dat seama ca in conditiile astea nu putem sa ne bazam pe el daca o tot tinea din accidentare in accidentare. Este clar ca el are o problema, dar nici acum nu imi dau seama care este cu adevarat aceasta problema medicala a lui. Mereu, dar mereu vad ca pateste cate ceva de ordin medical.

Va spun sincer ca de aia am si acceptat oferta lui Gigi Becali si am zis mersi ca am scapat de el asa cum se spune pe romaneste. Nu mai puteam continua asa cu el. Nu l-as readuce la Botosani nici mort ca nu vreau sa o luam de la cap cu accidentarile lui. Chiar imi pare rau de el si va spun sincer ca mi-ar fi placut sa se impuna la FCSB", a declarat Valeriu Iftime pentru ProSport.

In acest sezon, Soiledis a jucat doar doua meciuri pentru FCSB: unul in preliminariile Europa League si inca unul in Liga 1.

