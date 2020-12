Patronul Craiovei, ADEVARUL despre numirea lui Radoi la Craiova: "L-am vrut inca de atunci!" Ce spune de BATAIA luata de la FCSB: "Puteau sa ne dea 6-0"

Mihai Rotaru spune ca nu se gandeste sa-l puna acum pe Radoi antrenor la Craiova. Isi propune sa incheie sezonul cu Papura pe banca.

Rotaru dezvaluie ca l-a vrut pe Radoi inainte de a-l numi pe Mangia, in 2017. Radoi inca nu apucase sa fie numit la nationala U21. Rotaru dezminte categoric interesul Craiovei pentru Zenga, Reghecampf sau Zenga.

"Am vazut ca am negociat cu Walter, Edi, Dan Petrescu, Sumudica... cine a mai fost? Reghecampf! Nu am discutat cu niciunul. Noi ce sa facem? Nu ne-a trecut prin cap! Ne dorim sa mergem mai departe cu actualul staff tehnic. Poate fi imbunatatit in anumite zone. Ne dorim sa imbunatatim anumite componente in departamentul tehnic, sa fim mai buni in anumite zone. Dorinta noastra e sa ramanem cu acelasi staff tehnic cel putin pana la finalul sezonului. Staff-ul administrativ face tot posibilul sa se mearga cu acelasi staff pana la capat. Poate facem o revista a presei si dam toate raspunsurile intr-o zi, dupa toate zvonurile care apar", si-a inceput Rotaru discursul in direct la Digisport.

Oficialul a povestit apoi cum au decurs evenimentele in cazul Radoi: "Eu am o relatie buna cu Sumudica, dar nu am discutat, nu am negociat. Am relatie buna cu Reghecampf, cu Mirel Radoi. Cu Mirel mi s-a parut chiar deplasat. Noi vrem sa schimbam antrenorul daca nu e profesionist, daca nu vine la program, daca nu-si face munca. Am vrut sa-l punem pe Radoi antrenor inainte sa ajunga la Under 21, inainte sa-l aducem pe Mangia. Credem ca va fi un antrenor foarte bun, il respectam. Mai ales ca e din zona de acolo. Vrem sa fim Athletic Bilbao de Oltenia. Intr-o zi, cred ca va veni la Craiova. Dar nu putem sa vorbim acum cu daca si parca. Papura era numit deja cand au aparut zvonurile cu Radoi".

Rotaru recunoaste ca FCSB putea sa inscrie de mai multe ori contra echipei sale, etapa trecuta, dupa minutul 60. Oltenii au cazut fizic, iar stelistii au speculat lipsurile din jocul CSU si s-au impus cu 2-0. Rotaru e indecis: "Putea fi 6-0 pentru FCSB", dar si "3-1 la pauza pentru noi". :)

"Cu FCSB nu ca am scapat ieftin, putea sa fie 6-0 pentru ei! Dar in prima repriza putea sa fie 3-1 pentru noi. Am avut 3 ocazii mari inainte ca ei sa ne dea gol. Pentru noi a fost rusinos, jenant. Vrem sa luam partea buna, faptul ca 60 de minute am stat in picioare. Vrem sa plecam de acolo si sa construim. Am suferit, asta e clar. Daca aveam aceeasi abordare si cu FCSB cum am avut azi, cu CFR, probabil eram pe primul loc", a comentat Rotaru.