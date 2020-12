"Oli, am imbatranit amandoi!" Program de glume intre Man si Morutan! Ce spun perlele FCSB-ului cand il vad pe Ansu Fati in Champions League: "Chiar ne punem semne de intrebare"

Dennis Man si Olimpiu Morutan sunt doi dintre cei mai valorosi jucatori ai FCSB-ului.

Dennis Man a implinit in vara 22 de ani, iar Morutan va face si el in primavara aceeasi varsta.

Cei doi jucatori talentati ai FCSB-ului spera in continuare sa aiba prestatii la fel de bune ca pana acum si sa poata prinda un transfer la o echipa importanta din Europa cat mai rapid.

Man dezvaluie ca intre ei chiar exista si mai multe glume pe aceasta tema, mai ales cand vad in Champions League jucatori de 16-18 ani, precum Ansu Fati (Barcelona) sau Youssoufa Moukoko (16 ani).

"Chiar glumesc cu Olimpiu Morutan pe subiectul asta. Ii mai zic: 'Oli, am imbatranit amandoi'. Mai ales cand ne uitam la TV si vedem prin Champions League jucatori de 17-18 ani. Ne mai punem cate un semn de intrebare. Glumim totusi pe acest subiect", a spus Man, pentru Gazeta.

Dennis Man: "Sunt constient ca trebuie sa mai lucrez la forta pentru a juca la nivel mare"

Golgheterul Ligii 1 din acest sezon se pregateste zilnic pentru a-si indeplini visul de a ajunge la o echipa puternica din Europa:

"Cred ca la forta trebuie sa mai lucrez! Sunt constient de asta. Vad si ce se intampla in marile competitii. Nu-i usor sa joci la un nivel mare, muncesc in acest scop zi de zi. Sper ca in momentul in care va sosi o oferta si voi fi lasat sa plec sa fiu suficient de pregatit fizic", a mai spus Man.

Cu toate acestea, fotbalistul spune ca nu va fi dezamagit in cazul in care nu va prinde un transfer nici vara viitoare:

"Ma cunosc, nu pierd din motivatie. Caut sa acumulez ceva la fiecare antrenament, muncesc mereu mai mult, stiu ca va veni si randul meu. Nu fac o prioritate din a pleca. Muncesc fara sa ma gandesc la plecare. Nu sunt disperat! Imi doresc sa raman aici sezonul acesta, sa iau titlul, iar apoi, daca voi juca in Europa League sau Champions League, vom vedea ce va fi. Din pacate, anul acesta COVID-ul ne-a oprit, aveam o sansa buna sa ajungem in grupe", a mai spus Man.