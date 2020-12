El este antrenorul pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB! "Trebuie sa arat ca pot antrena la orice club din Romania!" Cum s-au incheiat discutiile

Gigi Becali ar fi incercat sa-l aduca la FCSB pe unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1.

Este vorba despre Ilie Poenaru, care a dezvaluit ca a discutat in trecut cu patronul ros-albastrilor. S-a intamplat inainte ca echipa sa fie preluata de Bogdan Arges Vintila. Becali l-ar fi dorit pe Poenaru la FCSB, insa mutarea nu a avut loc.

"Au fost discutii, dar ma bucur ca am ramas la Clinceni, langa oamenii care sunt alaturi de mine si ma ajuta sa evoluez, lasandu-ma sa imi pun in practica ideile si tot ce am acumulat eu. Toti avem vise si ne dorim sa ajungem la un nivel foarte inalt, e clar ca pentru asta muncesc.

Dar nu mi-am pus un target ca trebuie sa ajung la FCSB sau la Craiova sau la alte echipe de top din Romania. In primul rand, trebuie sa fac performanta, trebuie sa demonstrez de la an la an ca merit si ca pot sa antrenez la orice club mare din Romania si, de ce nu, si din strainatate", a spus Poenaru, potrivit Look Sport.

Ilie Poenaru este unul dintre cei mai buni antrenori din Liga 1 in acest sezon, reusind sa ajunga cu Academica Clinceni pe locul 5, dupa 15 etape in care echipa a adunat 25 de puncte. Antrenorul a ajuns la Clinceni in 2018, reusind sa conduca echipa spre promovarea in Liga 1.