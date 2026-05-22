Yanis Pîrvu (80') și Alin Fica (86) au fost marcatorii din partida de al Cluj.

CFR Cluj a remizat în fața lui FC Argeș pe teren propriu, într-un meci din runda a 10-a din play-off-ul Superligii.

Ciprian Deac a fost înlocuit în minutul 83 al partidei de la Cluj. Decarul echipei antrenate de Daniel Pancu a izbucnit în lacrimi în momentul în care a părăsit terenul și a fost îmbrățișat de toți coechipierii.

Deac a fost înlocuit de Andrei Cordea și a avut un gol anulat pe motiv de offside.

Echipele de start din CFR Cluj - FC Argeș:

CFR Cluj: Gal - Kun, M. Ilie, Huja, Abeid - Fică, Perianu - Sfaiț, Deac, Păun - Zahovic

Rezerve: Vâlceanu, Camora, Braun, Sinyan, T. Keita, Djokovic, Muhar, Korenica, Biliboc, Cordea, Gligor, Aliev

Antrenor: Daniel Pancu

FC Argeș: Straton - M. Tudose, Garutti, Sadriu - Oancea, Emmers, Sierra, Rață, Rădescu - Idowu, Matos

Rezerve: Căbuz, Crăciun, Borța, Tofan, Briceag, Seto, Blagaic, Y. Pîrvu, Brobbey, A. Marin, I. Moldovan

Antrenor: Bogdan Andone