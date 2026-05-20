Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”

Situația lui Daniel Pancu la CFR Cluj este incertă.

După ce s-a arătat nemulțumit de condițiile de la CFR, Pancu a dat de înțeles că își dorește să semneze cu Rapid, iar între antrenor și patronul Ioan Varga pare că s-a produs o ruptură.

Edi Iordănescu, dorit pe banca lui CFR Cluj

Deși este decis să încerce să îl convingă pe Daniel Pancu să rămână la CFR Cluj și în următorul sezon, Ioan Varga s-a resemnat deja cu faptul că sunt șanse mari ca tehnicianul să plece de la formația din Gruia și să semneze cu Rapid.

Din acest motiv, patronul celor de la CFR Cluj s-a gândit deja la o variantă de înlocuitor pentru Daniel Pancu, în cazul în care plecarea la Rapid se va concretiza. Varga a anunțat că a discutat deja cu Edi Iordănescu, fostul selecționer al României. Chiar dacă a anunțat că sunt foarte multe detalii de pus la punct, Varga a subliniat că Edi Iordănescu este deschis propunerii de a reveni la CFR Cluj.

Iordănescu Jr i-a mai antrenat pe ardeleni în două rânduri, mai întâi timp de o lună, în sezonul 2017-2018, iar, mai apoi, în sezonul 2020-2021, din decembrie 2020 până în iunie 2021, când a devenit și campion al României alături de gruparea din Gruia.

Nu știu ce vrea Pancu să facă, e treaba lui. Noi nu putem să ținem pe nimeni cu forța la club. Ni-l dorim în continuare, a arătat ce poate ca antrenor, dar, repet, dragoste cu forța nu se poate.

Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur. Dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume: Edi Iordănescu. Am vorbit cu el, e deschis propunerii, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.

