Ioan Varga are o problemă! Clauza imensă pe care trebuie să i-o plătească CFR Cluj lui Pancu ca să îl dea afară

Ioan Varga are o problemă! Clauza imensă pe care trebuie să i-o plătească CFR Cluj lui Pancu ca să îl dea afară Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu este pe picior de plecare de la CFR Cluj.

TAGS:
ioan becaliCFR ClujDaniel PancuSuperligaIoan Varga
Din articol

CFR Cluj va încheia sezonul în Superliga pe locul 3 și va juca în stagiunea viitoare în preliminariile Conference League.

Cu toate că a reușit o performanță neașteptată cu echipa ardeleană, Daniel Pancu nu își mai dorește să continue în Gruia.

Ce sumă are Ioan Varga de plătit ca să îl dea afară pe Daniel Pancu 

  • Daniel pancu cfr rapid
×
Conferinta cfr 051125 daniel pancu
ÎNAPOI LA ARTICOL

Pancu a pus anumite condiții pentru a continua la CFR Cluj, iar Ioan Varga nu s-a arătat dispus să i le îndeplinească.

Astfel că, tehnicianul de 48 de ani ar putea să îi prăsească în această vară pe „feroviari”, dar ar putea să se aleagă și cu o sumă importantă.

Conform lui Ioan Becali, ca CFR Cluj să îl dea afară pe Daniel Pancu trebuie să îi achite clauza de reziliere în valoare de 500.000 de euro.

„Daniel Pancu poate să ceară orice sumă dacă Neluțu Varga vrea să-l dea afară. Tot contractul pe doi ani. Clauza o are el, cum avea și CFR-ul dacă nu se califica în cupele europene. 250.000 de euro pe an, înmulțit cu 2 face 500.000 de euro.

Dă-mi banii și plec. Aia de 50.000 de euro este o clauză pe care Pancu poate să o dea clubului și să plece, dar el și-a dat cuvântul că rămâne dacă se rezolvă niște probleme civilizate.

Nu este vorba de bază, este vorba de închirierea unui stadion cu gazon lângă. Mă doare sufletul să spun chestiile astea despre Neluțu, care a băgat o grămadă de bani, dar așa a grăit Pancu. El are în mână 500.000 de euro dacă ar vrea Clujul să-l dea afară.

Nu se aștepta Neluțu niciodată ca Pancu să termine pe locul 3. S-au ajutat reciproc… și Neluțu că i-a oferit o echipă bună, dar în ce situație era echipa… foarte puțini s-ar fi aruncat în această aventură. Pancu a riscat și a avut câștig de cauză”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Edi Iordănescu, dorit pe banca lui CFR Cluj

Deși este decis să încerce să îl convingă pe Daniel Pancu să rămână la CFR Cluj și în următorul sezon, Ioan Varga s-a resemnat deja cu faptul că sunt șanse mari ca tehnicianul să plece de la formația din Gruia și să semneze cu Rapid.

Din acest motiv, patronul celor de la CFR Cluj s-a gândit deja la o variantă de înlocuitor pentru Daniel Pancu, în cazul în care plecarea la Rapid se va concretiza. Varga a anunțat că a discutat deja cu Edi Iordănescu, fostul selecționer al României. Chiar dacă a anunțat că sunt foarte multe detalii de pus la punct, Varga a subliniat că Edi Iordănescu este deschis propunerii de a reveni la CFR Cluj.

Iordănescu Jr i-a mai antrenat pe ardeleni în două rânduri, mai întâi timp de o lună, în sezonul 2017-2018, iar, mai apoi, în sezonul 2020-2021, din decembrie 2020 până în iunie 2021, când a devenit și campion al României alături de gruparea din Gruia.

Nu știu ce vrea Pancu să facă, e treaba lui. Noi nu putem să ținem pe nimeni cu forța la club. Ni-l dorim în continuare, a arătat ce poate ca antrenor, dar, repet, dragoste cu forța nu se poate.

Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur. Dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume: Edi Iordănescu. Am vorbit cu el, e deschis propunerii, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor
Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor
ARTICOLE PE SUBIECT
Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”
Nume surpriză pentru banca lui CFR Cluj dacă Pancu pleacă la Rapid! Ioan Varga: ”Am vorbit cu el!”
CFR Cluj - FC Argeș | Bogdan Andone nu are milă de Pancu. Ce a anunțat pentru meciul de vineri din Superliga României
CFR Cluj - FC Argeș | Bogdan Andone nu are milă de Pancu. Ce a anunțat pentru meciul de vineri din Superliga României
Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia
Cutremur în vestiarul lui CFR Cluj: Iuliu Mureșan anunță o „curățenie” masivă în Gruia
ULTIMELE STIRI
Suma incredibilă pe care o va cheltui Canada pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2026
Suma incredibilă pe care o va cheltui Canada pentru găzduirea Cupei Mondiale din 2026
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este azi: grupa horror vs grupa ușoară
Și totuși România joacă la un Mondial de fotbal în 2026! Tragerea la sorți este azi: grupa horror vs grupa ușoară
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial! Veteranul de 40 de ani, lângă puștiul de 18
Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial! Veteranul de 40 de ani, lângă puștiul de 18
PRO TV și UNATC continuă Programul de Excelență dedicat viitoarei generații de profesioniști din televiziune: „Tinerii care intră în acest program nu vor finaliza doar un ciclu de învățământ, ci vor ieși cu experiență și conexiuni reale”
PRO TV și UNATC continuă Programul de Excelență dedicat viitoarei generații de profesioniști din televiziune: „Tinerii care intră în acest program nu vor finaliza doar un ciclu de învățământ, ci vor ieși cu experiență și conexiuni reale”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Aflată în plin divorț, soția fotbalistului s-a pozat nud și a distribuit fotografia pe internet

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Tun financiar pentru starul de la FCSB: ofertă pe masă de 5.100.000 de €!

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Atacantul adus cu mare tam-tam de Becali regretă transferul la FCSB: „Dacă aș putea întoarce timpul...”

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

Motivul pentru care titularul de la FCSB vrea să părăsească echipa! Dezvăluirea făcută în străinătate

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea

„Tenismena cheală.” Cum a pierdut Bouchard milioane de euro într-o după-amiază în care se plictisea



Recomandarile redactiei
Staff-ul lui Gică Hagi la națională, anunțat astăzi! De la cei trei secunzi la bucătar
Staff-ul lui Gică Hagi la națională, anunțat astăzi! De la cei trei secunzi la bucătar
„Ești dus de acasă!” Valeriu Iftime, nemilos cu Gigi Becali înaintea meciului direct
„Ești dus de acasă!” Valeriu Iftime, nemilos cu Gigi Becali înaintea meciului direct
Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial! Veteranul de 40 de ani, lângă puștiul de 18
Lotul Germaniei pentru Campionatul Mondial! Veteranul de 40 de ani, lângă puștiul de 18
S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF
S-a pronunțat decizia finală pentru Mario Iorgulescu. Câți ani va sta la închisoare fiul președintelui LPF
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Cine este noua iubită a lui Lamine Yamal: starul Barcelonei trăiește o nouă poveste de dragoste
Alte subiecte de interes
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Ioan Becali a confirmat! Echipa la care poate ajunge internaționalul român: ”Acolo poți să te afirmi!”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
CITESTE SI
Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

stirileprotv Detaliul ascuns din rochia de mireasă a lui Meghan Markle, care a intrat în istorie | GALERIE FOTO

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

stirileprotv Incident grav la Ministerul Transporturilor. Un lift în care se aflau 7 persoane s-a prăbușit. Starea victimelor

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!