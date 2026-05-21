Ioan Varga are o problemă! Clauza imensă pe care trebuie să i-o plătească CFR Cluj lui Pancu ca să îl dea afară

Cu toate că a reușit o performanță neașteptată cu echipa ardeleană, Daniel Pancu nu își mai dorește să continue în Gruia.

Pancu a pus anumite condiții pentru a continua la CFR Cluj, iar Ioan Varga nu s-a arătat dispus să i le îndeplinească.

Astfel că, tehnicianul de 48 de ani ar putea să îi prăsească în această vară pe „feroviari”, dar ar putea să se aleagă și cu o sumă importantă.

Conform lui Ioan Becali, ca CFR Cluj să îl dea afară pe Daniel Pancu trebuie să îi achite clauza de reziliere în valoare de 500.000 de euro.

„Daniel Pancu poate să ceară orice sumă dacă Neluțu Varga vrea să-l dea afară. Tot contractul pe doi ani. Clauza o are el, cum avea și CFR-ul dacă nu se califica în cupele europene. 250.000 de euro pe an, înmulțit cu 2 face 500.000 de euro.

Dă-mi banii și plec. Aia de 50.000 de euro este o clauză pe care Pancu poate să o dea clubului și să plece, dar el și-a dat cuvântul că rămâne dacă se rezolvă niște probleme civilizate.

Nu este vorba de bază, este vorba de închirierea unui stadion cu gazon lângă. Mă doare sufletul să spun chestiile astea despre Neluțu, care a băgat o grămadă de bani, dar așa a grăit Pancu. El are în mână 500.000 de euro dacă ar vrea Clujul să-l dea afară.

Nu se aștepta Neluțu niciodată ca Pancu să termine pe locul 3. S-au ajutat reciproc… și Neluțu că i-a oferit o echipă bună, dar în ce situație era echipa… foarte puțini s-ar fi aruncat în această aventură. Pancu a riscat și a avut câștig de cauză”, a spus Becali, citat de fanatik.ro.

Edi Iordănescu, dorit pe banca lui CFR Cluj

Deși este decis să încerce să îl convingă pe Daniel Pancu să rămână la CFR Cluj și în următorul sezon, Ioan Varga s-a resemnat deja cu faptul că sunt șanse mari ca tehnicianul să plece de la formația din Gruia și să semneze cu Rapid.

Din acest motiv, patronul celor de la CFR Cluj s-a gândit deja la o variantă de înlocuitor pentru Daniel Pancu, în cazul în care plecarea la Rapid se va concretiza. Varga a anunțat că a discutat deja cu Edi Iordănescu, fostul selecționer al României. Chiar dacă a anunțat că sunt foarte multe detalii de pus la punct, Varga a subliniat că Edi Iordănescu este deschis propunerii de a reveni la CFR Cluj.

Iordănescu Jr i-a mai antrenat pe ardeleni în două rânduri, mai întâi timp de o lună, în sezonul 2017-2018, iar, mai apoi, în sezonul 2020-2021, din decembrie 2020 până în iunie 2021, când a devenit și campion al României alături de gruparea din Gruia.

”Nu știu ce vrea Pancu să facă, e treaba lui. Noi nu putem să ținem pe nimeni cu forța la club. Ni-l dorim în continuare, a arătat ce poate ca antrenor, dar, repet, dragoste cu forța nu se poate.

Avem mai mulți antrenori pe listă, sigur. Dacă vreți să știți neapărat și insistați, vă spun și primul nume: Edi Iordănescu. Am vorbit cu el, e deschis propunerii, dar mai sunt multe lucruri de pus la punct”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.