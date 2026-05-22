GALERIE FOTO A scris istorie pentru CFR Cluj, iar fanii l-au răsplătit. Gestul emoționant pentru Ciprian Deac la ultimul său meci

Mijlocașul Ciprian Deac a jucat vineri ultimul meci din carieră, fiind trimis pe teren încă din primul minut de antrenorul Daniel Pancu în duelul dintre CFR Cluj și FC Argeș.

Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac, decarul formației ardelene a luat decizia de a se retrage la finalul actualului sezon din SuperLiga. Pentru a marca acest eveniment, toți spectatorii prezenți pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu” s-au ridicat în picioare în minutul 10 al partidei și i-au scandat numele, aplaudându-l la scenă deschisă pe fotbalist.

Cei prezenți la tribuna a doua a arenei au pregătit o scenografie specială dedicată fotbalistului. Suporterii au afișat un banner de mari dimensiuni pentru a-și arăta recunoștința față de jucătorul care a evoluat peste un deceniu la echipa lor.

„Cipri Deac, campion și legendă. Gruia-ți mulțumește pentru toate, spiritul tău să rămână pe iarbă când ghetele în cui îți vor fi agățate”, au transmis fanii clujeni prin intermediul unui mesaj afișat în tribune.

Cifrele din cariera mijlocașului

În tricoul celor de la CFR Cluj, veteranul a adunat 508 prezențe oficiale, reușind să marcheze 90 de goluri și să ofere 118 pase decisive colegilor săi. Pe parcursul carierei, mijlocașul și-a trecut în cont 14 trofee alături de gruparea clujeană: șapte titluri de campion, trei Cupe și patru Supercupe ale României. Mai mult, jucătorul a câștigat și o Cupă a Germaniei, performanță obținută în perioada în care era legitimat la formația Schalke 04.

