Ajuns la vârsta de 40 de ani, Ciprian Deac, decarul formației ardelene a luat decizia de a se retrage la finalul actualului sezon din SuperLiga. Pentru a marca acest eveniment, toți spectatorii prezenți pe stadionul „Doctor Constantin Rădulescu” s-au ridicat în picioare în minutul 10 al partidei și i-au scandat numele, aplaudându-l la scenă deschisă pe fotbalist.

Cei prezenți la tribuna a doua a arenei au pregătit o scenografie specială dedicată fotbalistului. Suporterii au afișat un banner de mari dimensiuni pentru a-și arăta recunoștința față de jucătorul care a evoluat peste un deceniu la echipa lor.

„Cipri Deac, campion și legendă. Gruia-ți mulțumește pentru toate, spiritul tău să rămână pe iarbă când ghetele în cui îți vor fi agățate”, au transmis fanii clujeni prin intermediul unui mesaj afișat în tribune.