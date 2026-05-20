VIDEO CFR Cluj - FC Argeș | Bogdan Andone nu are milă de Pancu. Ce a anunțat pentru meciul de vineri din Superliga României

Publicitate
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FC Argeş o întâlneşte pe CFR Cluj, vineri, de la ora 20:30, pe Stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în ultima etapă a play-off-ului Superligii.

TAGS:
CFR Cluj - FC ArgesSuperligaBogdan AndoneDaniel Pancuconferinta de presa
Din articol

Antrenorul echipei de fotbal FC Argeş, Bogdan Andone, a declarat, miercuri, în conferinţa de presă dedicată meciului din ultima etapă a play-off-ului Superligii cu CFR Cluj, că formaţia sa va aborda acest joc aşa cum a procedat în tot acest campionat, pentru a obţine victoria.'

Bogdan Andone: "Așa cum am început. Cu o victorie în deplasare"

'Vom merge la Cluj să abordăm jocul aşa cum le-am pregătit pe toate şi anume să încercăm să câştigăm jocul, indiferent de faptul că va fi ultimul şi apoi va începe vacanţa. Eu cred că toată lumea din cadrul echipei este concentrată pentru acest joc şi vom face tot posibilul să terminăm play-off-ul aşa cum l-am început, cu o victorie în deplasare'', a declarat Andone.

Bogdan Andone: "Tărie de caracter!"

Întrebat ce anume i-a plăcut la jucătorii săi în meciul cu Rapid, antrenorul piteştenilor a explicat: ''Atitudinea şi mentalitatea din momentul în care am fost conduşi cu 2-0, nu este simplu să revii şi să marchezi trei goluri şi să mai ai şi penalty în decurs de 30 de minute împotriva unei echipe cum este Rapid, care-şi propusese să lupte la campionat la începutul sezonului.

Acest lucru demonstrează tăria de caracter a băieţilor, atitudinea lor pozitivă, mentalitatea de luptători că nu cedează indiferent de scor şi indiferent de adversar, dar şi indiferent de terenul pe care joacă. Cred că acest lucru este cel mai important, pentru că în fotbal mai pierzi, dar trebuie să ai o atitudine corectă, corespunzătoare şi să ai o mentalitate de învingător''.

Despre faptul că FC Argeş a fost considerată revelaţia Superligii în această ediţie de campionat, Andone a spus: ''Cel mai important lucru este această unitate între club, oraş, suporteri, oamenii din oraş, sponsori şi tot ceea ce înseamnă această comunitate argeşeană, iar pe plan sportiv cred că această mentalitate, această atitudine, curajul pe care le-a arătat echipa în toate meciurile, indiferent de adversar şi indiferent dacă jucam acasă sau în deplasare. Am arătat curaj''.

Bogdan Andone: "Suntem singura echipă care a reușit în play-off să câștige pe 'Oblemenco'"

''Suntem sigura echipă care a reuşit să câştige pe 'Oblemenco' în play-off. Doar noi şi UTA în campionat. Suntem singura echipă care în acest sezon nu a luat gol pe stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova. Şi bineînţeles victoriile de la CFR Cluj, FCSB, Dinamo în deplasare demonstrează caracter şi valoare în acest sezon pe care îl încheiem cu meciul de vineri'', a mai completat antrenorul echipei FC Argeş, potrivit agerpres.

''Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături în acest sezon. Vreau să mulţumesc jucătorilor pentru modul cum s-au antrenat, cum s-au comportat, cum s-au dăruit la jocuri. De asemenea, staffului meu care a lucrat extrem de mult şi staffului medical, dar şi staffului auxiliar, precum şi tuturor celor din club. Mulţumesc suporterilor care au fost alături de noi'', a spus în încheiere Bogdan Andone.

Publicitate
Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
Ucraina se pregătește pentru alegeri prezidențiale. Consilierul lui Volodimir Zelenski a anunțat când ar putea avea loc
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Baciu, reacție uluitoare despre Mirel Rădoi! Noul antrenor de la FCSB, pus în dificultate de jurnaliști
Marius Baciu, reacție uluitoare despre Mirel Rădoi! Noul antrenor de la FCSB, pus în dificultate de jurnaliști
Adrian Mutu, surprinde după titlul câștigat de Craiova: ”El a luat campionatul, de fapt”
Adrian Mutu, surprinde după titlul câștigat de Craiova: ”El a luat campionatul, de fapt”
Prima reacție a lui Marius Baciu după ce a ajuns la FCSB: ”Asta mi-a spus Gigi Becali”
Prima reacție a lui Marius Baciu după ce a ajuns la FCSB: ”Asta mi-a spus Gigi Becali”
Reacția lui Dani Coman, după ce Gigi Becali a dezvăluit că a negociat cu Bogdan Andone: ”S-a dus din bun-simț!”
Reacția lui Dani Coman, după ce Gigi Becali a dezvăluit că a negociat cu Bogdan Andone: ”S-a dus din bun-simț!”
Gigi Becali, acuze grele după numirea lui Baciu: „De ce spui minciuni la televizor?!“
Gigi Becali, acuze grele după numirea lui Baciu: „De ce spui minciuni la televizor?!“
Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe antrenorul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”
Gigi Becali l-a vrut la FCSB pe antrenorul de care a râs cu poftă: ”Vai, dar ce treabă face!”
Rapid îi oferă lui Daniel Pancu cel mai mare salariu din Superliga României!
Rapid îi oferă lui Daniel Pancu cel mai mare salariu din Superliga României!
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
CULISE | Pancu a cerut ce n-au primit predecesorii săi! ”Transferul” la Rapid prinde contur
ULTIMELE STIRI
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Freiburg - Aston Villa, ora 22:00, LIVE TEXT. Unai Emery, cu ochii pe un nou trofeu Europa League
Revoluție în fotbal! UEFA imită formatul din Cupa României în preliminariile pentru EURO și Cupa Mondială
Revoluție în fotbal! UEFA imită formatul din Cupa României în preliminariile pentru EURO și Cupa Mondială
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Gigi Becali, în fața celei mai spectaculoase mutări a anului: FCSB, pe cale să-și recupereze starul pierdut

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Lista neagră a lui Mourinho: Real dă afară 9 jucători!

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Pep Guardiola a felicitat-o pe Arsenal după ce ”tunarii” au câștigat titlul, apoi a făcut anunțul despre viitorul său

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

Caz bizar: șahistul iranian, Alireza Firouzja, pleacă din România dintr-un motiv incredibil!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

”Sunt mare fan!” Urmează transferul carierei pentru Dennis Man?!

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare

CALCULE | Condiția pe care trebuie să o îndeplinească Tottenham, după eșecul cu Chelsea, pentru a se salva de la retrogradare



Recomandarile redactiei
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Decizie radicală luată de Ioan Varga, după anunțul făcut de Daniel Pancu
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Alex Mitriță, omul meciului! Două pase decisive și „remontada” de senzație în China
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Sergio Ramos blochează transferul unui internațional român
Marius Baciu, șocat de jucătorul lui FCSB: ”M-am speriat!”
Marius Baciu, șocat de jucătorul lui FCSB: ”M-am speriat!”
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Alte subiecte de interes
Ce a remarcat Dan Petrescu la FC Argeș înainte de meciul direct: „Mi-a plăcut asta”
Ce a remarcat Dan Petrescu la FC Argeș înainte de meciul direct: „Mi-a plăcut asta”
”E o distanță bună, dar nu e nimic terminat”. Ce a spus Camora după ce CFR Cluj s-a distanțat la opt puncte de FCSB
”E o distanță bună, dar nu e nimic terminat”. Ce a spus Camora după ce CFR Cluj s-a distanțat la opt puncte de FCSB
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Primul antrenor din Superligă dat afară în noul sezon: ”Mulțumim și mult succes!”
Primul antrenor din Superligă dat afară în noul sezon: ”Mulțumim și mult succes!”
Bogdan Andone, OUT de la FC Botoșani! Valeriu Iftime s-a înțeles cu noul antrenor
Bogdan Andone, OUT de la FC Botoșani! Valeriu Iftime s-a înțeles cu noul antrenor
CITESTE SI
Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

stirileprotv Cher a împlinit 80 de ani. Cum arată acum vedeta care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr. Are o dietă specială

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

stirileprotv Româncele căutate după prăbușirea unei case în Germania erau în prima lor zi de vacanță. Cum a scăpat soțul uneia dintre ele

Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

stirileprotv Mugur Isărescu: „În vară dispare cocoașa” însă inflația anuală poate atinge 11% până atunci. Când va coborî la 6%

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!