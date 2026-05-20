Antrenorul echipei de fotbal FC Argeş, Bogdan Andone, a declarat, miercuri, în conferinţa de presă dedicată meciului din ultima etapă a play-off-ului Superligii cu CFR Cluj, că formaţia sa va aborda acest joc aşa cum a procedat în tot acest campionat, pentru a obţine victoria.' Bogdan Andone: "Așa cum am început. Cu o victorie în deplasare" 'Vom merge la Cluj să abordăm jocul aşa cum le-am pregătit pe toate şi anume să încercăm să câştigăm jocul, indiferent de faptul că va fi ultimul şi apoi va începe vacanţa. Eu cred că toată lumea din cadrul echipei este concentrată pentru acest joc şi vom face tot posibilul să terminăm play-off-ul aşa cum l-am început, cu o victorie în deplasare'', a declarat Andone.

Bogdan Andone: "Tărie de caracter!" Întrebat ce anume i-a plăcut la jucătorii săi în meciul cu Rapid, antrenorul piteştenilor a explicat: ''Atitudinea şi mentalitatea din momentul în care am fost conduşi cu 2-0, nu este simplu să revii şi să marchezi trei goluri şi să mai ai şi penalty în decurs de 30 de minute împotriva unei echipe cum este Rapid, care-şi propusese să lupte la campionat la începutul sezonului. Acest lucru demonstrează tăria de caracter a băieţilor, atitudinea lor pozitivă, mentalitatea de luptători că nu cedează indiferent de scor şi indiferent de adversar, dar şi indiferent de terenul pe care joacă. Cred că acest lucru este cel mai important, pentru că în fotbal mai pierzi, dar trebuie să ai o atitudine corectă, corespunzătoare şi să ai o mentalitate de învingător''.

Despre faptul că FC Argeş a fost considerată revelaţia Superligii în această ediţie de campionat, Andone a spus: ''Cel mai important lucru este această unitate între club, oraş, suporteri, oamenii din oraş, sponsori şi tot ceea ce înseamnă această comunitate argeşeană, iar pe plan sportiv cred că această mentalitate, această atitudine, curajul pe care le-a arătat echipa în toate meciurile, indiferent de adversar şi indiferent dacă jucam acasă sau în deplasare. Am arătat curaj''. Bogdan Andone: "Suntem singura echipă care a reușit în play-off să câștige pe 'Oblemenco'" ''Suntem sigura echipă care a reuşit să câştige pe 'Oblemenco' în play-off. Doar noi şi UTA în campionat. Suntem singura echipă care în acest sezon nu a luat gol pe stadionul 'Ion Oblemenco' din Craiova. Şi bineînţeles victoriile de la CFR Cluj, FCSB, Dinamo în deplasare demonstrează caracter şi valoare în acest sezon pe care îl încheiem cu meciul de vineri'', a mai completat antrenorul echipei FC Argeş, potrivit agerpres. ''Mulţumesc tuturor celor care ne-au fost alături în acest sezon. Vreau să mulţumesc jucătorilor pentru modul cum s-au antrenat, cum s-au comportat, cum s-au dăruit la jocuri. De asemenea, staffului meu care a lucrat extrem de mult şi staffului medical, dar şi staffului auxiliar, precum şi tuturor celor din club. Mulţumesc suporterilor care au fost alături de noi'', a spus în încheiere Bogdan Andone.

