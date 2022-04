MM Stoica pune presiune pe jucătorii lui Petrea înaintea meciului cu CFR! Cine ar putea influența decisiv soarta meciului

Dacă ardelenii câștigă se distanțează din nou la opt puncte de FCSB, iar dacă se vor impune „roș-albaștrii” ecartul dintre cele două formații se va reduce la două puncte.

MM Stoica, managerul general al FCSB, este de părere că clubul pe care îl reprezintă u va avea nicio șansă la titlu în acest sezon dacă nu va câștiga meciul de duminică seară.

„Nu mai avem nicio șansă la titlu dacă nu câștigăm, indiscutabil! Chiar dacă vom câștiga, CFR tot favorită rămâne

Noi n-am bătut niciodată CFR cu Petrescu antrenor într-un meci care să conteze. Consider că CFR are avansul pe care îl are în principal datorită lui Dan Petrescu. El a adus jucătorii, el îi antrenează, ei au făcut împreună puncte”, a declarat MM la OrangeSport.

MM pare convins că prezența lui Istvan Kovacs la centrul terenului va cântări greu în favoarea lui CFR în meciul de duminică: „Mai e și Kovacs la centru, ar fi o minune dacă vom câștiga!”, a mai spus managerul vicecampioanei.

CFR Cluj - FCSB, duminică, de la ora 20:30, în etapa a cincea din playoff-ul Ligii 1. Cele mai tari faze vor fi pe sport.ro.