Delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu CFR Cluj, contestată de FCSB. Arbitrul pe care l-ar fi vrut Mihai Stoica

Delegarea lui Istvan Kovacs la meciul din Gruia nu este pe placul celor de la FCSB, care au amintit de anumite greșeli făcute de arbitrul din Carei la partidele bucureștenilor, dar și de jocul dur pe care îl permite centralul.

Delegarea lui Istvan Kovacs la meciul cu CFR Cluj, contestată de FCSB

După declarațiile făcute de Gigi Becali, a venit rândul lui Mihai Stoica să își exprime opinia. Managerul general spune că ar fi preferat un arbitru precum Sebastian Colțescu sau chiar Radu Petrescu.

"Am anticipat. Puteau arbitra trei. Colțescu, dacă se miza pe experiență și sezonul făcut de el anul acesta. Radu Petrescu, care e arbitru FIFA. În afară de Hațegan și Kovacs, care e al treilea arbitru? Îți spun eu, Radu Petrescu. Când am văzut că Radu Petrescu e delegat la Craiova - CFR și când am aflat cu stupoare că Sebastian Colțescu a fost delegat la marele derby dintre FCSB și Voluntari, am realizat că Istvan Kovacs va arbitra meciul de la CFR.

Am foarte multe probleme. Dar nu mă surprinde sub nicio formă. Ultimul meci arbitrat de Istvan Kovacs, la CFR - FCSB, cu hențul acela la Camora și penalty-ul inventat la Miron... alea nici nu le iau în discuție. În prima fază a meciului, Susic, atac brutal la Octavian Popescu, nici fault n-a dat!", a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.

Oficialul lui FCSB a explicat și de ce stilul de a arbitra al lui Istvan Kovacs este pe placul campioanei României: "E clar că CFR pleacă avantajată. Pentru că are bărbați, noi încă mai avem copii, nu putem grăbi maturitatea unor jucători".

Istvan Kovacs a arbitrat-o pe FCSB în 45 de meciuri. Cu arbitrul FIFA la centru, bucureștenii au înregistrat 21 de victorii, 10 remize și 14 înfrângeri.

De partea cealaltă, CFR Cluj a pierdut doar de patru ori cu Istvan Kovacs în cele 39 de partide de până acum (22 de victorii, 13 remize).

Istvan Kovacs a arbitrat de cinci ori derby-ul FCSB - CFR Cluj. Ardelenii au câștigat de trei ori, iar celelalte două partide s-au încheiat la egalitate.

Nici Gigi Becali nu îl voia pe Istvan Kovacs la CFR Cluj - FCSB

"Acum trebuie să vorbim de arbitraj. Dacă îți dă un arbitru precum Kovacs, care zice 'Lasă, mă, dă ce să îi dau galben? Să o las pe CFR să joace tare, să joace puternic'... eu nu mă mai tem, nu există blaturi la arbitri, ci doar simpatii", a spus Gigi Becali, marți dimineață, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Deși nu are încredere în Istvan Kovacs, Gigi Becali se bazează pe scăderea forței celor de la CFR Cluj.

"CFR Cluj e o echipă foarte puternică, așa vă spuneam și așa era. Și acum spun că e puternică, dar nu foarte puternică. Trebuie luați mai mulți factori în calcul - calitate, forță, viteză de joc, toate la un loc.

Numai că, să mă ierte cei de la CFR, din ce văd eu, CFR-ul nu mai este foarte puternică, ci doar puternică din experiența jucătorilor, numai că nu mai au forța să alerge cum alergau. Nu mai au puterea să facă pressing-ul pe care îl făceau, ei fac un pressing de 10-15 minute la început, după care se retrag", a mai spus Becali.