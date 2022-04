Mihai Stoica nu înțelege supărarea lui Dinamo Kiev și dă replica: "Să adauge că au fost găzduiți gratis!"

Dinamo Kiev a emis un comunicat pe site-ul oficial în care a precizat că "declarațiile patronului Gigi Becali despre regimentul Azov sunt inadmisibile și vede imposibilă disputarea meciului în acest condiții".

Mihai Stoica nu înțelege supărarea lui Dinamo Kiev

În același timp, clubul din Ucraina le-a mulțumit celor de la FCSB și lui Gigi Becali "pentru ajutorul oferit la organizarea antrenamentelor din România, dar subliniază că prioritatea numărul 1 este independența țării".

Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a oferit o primă reacție la Orange Sport, spunând că Dinamo Kiev a omis anumite elemente în comunicatul emis.

"Lipsește ceva din comunicat. Mulțumește lui Gigi Becali pentru găzduire și antrenamente. Ar fi trebuit să adauge free of charge (n.r - gratis). Au fost invitații noștri, au stat o lună de zile. Plus încă o inadvertență. Nu găzduiau ei niciun meci, noi găzduiam și ne oferisem să plătim tot și să donăm toate încasările. Ok, așa cum nimeni nu își poate explica cum un om de afaceri cum este Gigi face donații săptămânale de sute de mii de euro, rețineți, sute de mii de euro.... ăsta e Gigi și lumea cred că s-a obișnuit cu el. Nu cred că ar trebui să se inflameze atât de tare când dă niște declarații.

Eu m-am obișnuit și nu înțeleg de ce. Înseamnă că ceva i-a deranjat. Dacă era o chestie care n-avea nicio legătură cu realitatea, probabil că trecea neobservată", a spus Mihai Stoica.

Declarația lui Gigi Becali care i-a deranjat pe oficialii lui Dinamo Kiev

Gigi Becali a vorbit recent despre Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, și modul în care acesta a ajuns la conducerea țării.

Patronul de la FCSB a declarat că Zelenski ar fi fost susținut în campania electorală de Ihor Kolomoyskyi, omul care ar fi finanțat și grupul Azov, despre care a săus că ar fi o grupare neo-nazistă.

„Vreţi să vă spun ce ştiu eu despre Zelinski? Pe Zelenski l-a pus preşedinte un mare miliardar care are gruparea aia Azov şi el l-a salvat pe Abramovic. Miliardarul i-a spus: <<Eu te-am pus, salvează-l pe Abramovic!>>.

Şi l-a sunat pe Biden şi i-a spus să-l salveze. Ăia sunt naziştii... Când spun ei, Putin, că naziştii... naziştii există acolo (n.r. referire la batalionul Azov). Denazificarea aia de vrea să o facă... Este adevărat că miliardarul este evreu. Şi toată lumea se minunează că a făcut gruparea aia Azov, pentru că gruparea aia Azov este nazistă.

Ştiu eu că l-a sunat pe Biden şi i-a spus: ”Domnule, iartă-l pe Abramovic”. Iar aia cu otrăvitul este o minciună. Ce otrăvire? Abramovic are o boală de piele şi atâta tot. N-a fost, mă, otrăvit. E vrăjeală, minciună. El are o boală de piele şi nu se bărbiereşte.

N-am spus că nu-mi place de Zelenski. Eu v-am spus nişte adevăruri, dar n-am spus că nu-mi place de Zelenski. Bravo lui, a stat şi şi-a riscat viaţa acolo, luptă pentru poporul lui.

Eu cred că lui îi este frică de popor, că de-aia nu vrea să cedeze teritorii. Dar cumva el ar fi cedat. Dar cum să nu-mi placă de Zelenski? Şi cui nu-i place de Zelenski la ora asta?”, a spus Gigi Becali la RomâniaTV.