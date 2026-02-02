Valeriu Iftime, patronul moldovenilor, spunea la Digi Sport înainte de confruntarea cu campioana României că ”ne distrăm cu FCSB, vă spun eu. Nu avem treabă la FCSB”.



Declarațiile lui Iftime vin în contextul în care roș-albaștrii nu au făcut un sezon prea bun. Acum, spre exemplu, au înregistrat prima victorie a anului, un 1-0 chinuit cu Csikszereda, în etapa 24.



Gigi Becali i-a dat replica lui Valeriu Iftime după declarațiile patronului de la Botoșani: ”Vă spulber!”



Într-o intervenție la televiziunea Digi Sport, Gigi Becali a explicat că e convins de faptul că FCSB va reveni în zona de play-off în două etape. Finanțatorul roș-albaștrilor e convins că trupa lui Elias Charalambous le va ”spulbera” pe FC Botoșani și pe Oțelul Galați.



Ulterior, Becali a făcut și clasamentul la finalul sezonului regulat.



”U Cluj, locul 4, FCSB, locul 5, și posibil UTA, locul 6, așa văd eu finalul. U Cluj joacă un fotbal puternic, solid, și cred că o să o bată pe Argeș. E posibil să trecem noi pe locul 4 în locul lor în ultima etapă.



Mi-ar conveni mai mult locul 5, pentru că joc cu locul 2 în prima etapă și apoi joc cu locul 1 în etapa a doua. Atunci vreau deja să trec pe podium. Fac și eu calcule, să vedem dacă e ca mine sau ca voi”, a mai spus Becali la Digi Sport.

