Jurgen Klopp spunea, anul trecut, că dacă în următorii doi ani se publică vreo știre despre revenirea lui pe banca unei echipe, cititorii ar trebui să realizeze instant că au de-a face cu o minciună grosolană!

La vremea respectivă, în mai 2025, Klopp era legat de diferite echipe, în frunte cu Real Madrid și AS Roma. Iată răspunsul textual al neamțului, în acel moment: „Nu-mi lipsește meseria de antrenor, ca să fiu sută la sută sincer. Indiferent de ce veți citi în ziare, în următorii doi, trei ani, dacă va fi legat de revenirea mea în antrenorat, puteți fi primul care să zică, răspicat: <<E o știre de rahat!>>. Planul meu, de a sta departe de antrenorat, e pentru totdeauna. Nu-mi schimb decizia de la un moment la altul. Mi-am cam făcut o nouă viață. Care nu mai include trei meciuri pe săptămână, 12 conferințe de presă și un interviu o dată la cinci minute. Poate când o să am 70 de ani, o să mă întorc (n.r. – în antrenorat), dar nu văd nici asta, în momentul de față“, a spus Klopp, anul trecut.

Klopp, condiții speculate ca să preia Real Madrid

Pornind de aici, informația care a „explodat“, ieri, în presă, despre condițiile puse de Klopp, ca să preia Real Madrid, trebuie privită cu reținere. Dar, ca să clarifice lucrurile, jurnaliștii chiar l-au abordat pe Klopp, care a asistat la un meci de baschet între New Orleans Pelicans și Orlando Magic.

Reporterul postului ESPN a început dialogul cu Klopp printr-o ironie fină: „Știți că și la Real Madrid au o echipă foarte bună de baschet și că le place sportul ăsta...“.

Auzind afirmația reporterului, Klopp a început să râdă cu poftă: „Da! E excelent asta. Sper ca unii dintre ei (n.r. – fanii Realului) să vadă și acest meci de astăzi“.

După ce s-a lăsat de antrenorat, în vara anului 2024, ieșind „la pensie“ de la Liverpool, Klopp a devenit director global al operațiunilor fotbalistice pentru Red Bull și, din această postură, supervizează tot ce ține de echipele susținute de compania austriacă.