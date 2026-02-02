După Malcom Edjouma, Denis Alibec și Adrian Șut, FCSB mai poate pierde un jucător. Transferat cu surle și trâmbițe în vară, Dennis Politic (25 de ani), fostul căpitan de la Dinamo, nu a reușit să impresioneze la campioana României, iar Gigi Becali și-a pierdut răbdarea.



Finanțatorul echipei gata să renunțe la jucătorul pentru care a plătit un milion de euro. Politic a primit deja o ofertă din Grecia, pe care Becali este gata să o accepte.



Gigi Becali, gata să renunțe la Dennis Politic



În ultimele zile, grecii au scris că Panetolikos este interesată de un împrumut al jucătorului de la FCSB, cel mai probabil până în vară. Dacă va accepta oferta, Politic se va bate pentru evitarea retrogradării.



„Nu știu, nu mai știu, doar le-am dat OK-ul ca să plece în Grecia. Crezi că pentru mine mai contează 50-70.000? Stă acolo pe bancă și cu asta, basta!”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Transferat de la rivala Dinamo în iulie 2025, Politic a avut o prezență meteorică în echipa pregătită de Elias Charalambous. Statisticile sunt elocvente în acest sens: a bifat doar 14% din minutele posibile în SuperLiga, fără să reușească vreun gol sau vreo pasă decisivă în actuala stagiune.



Deși mai are contract valabil până în vara lui 2029, lipsa realizărilor l-a determinat pe Gigi Becali să ia o decizie radicală în privința fotbalistului venit de la Dinamo.



FCSB, în această perioadă de mercato



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Ofri Arad (Kairat Almaty / liber de contract), Andre Duarte (Ujpest / liber de contract), Joao Paulo (Oțelul Galați / 600.000 de euro)



Reveniri după împrumuturi - David Popa (Poli Iași), Matyas Laszlo (ASA Tg. Mureș)



Plecări - Adrian Șut (Al Ain / 2 milioane de euro), Denis Alibec (Farul / gratis), David Kiki (Farul / gratis), Malcom Edjouma (contract terminat), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia / împrumutat), Robert Necșulescu (Chindia / împrumutat)

