Coman, dezastrul care îl bucură enorm: anunțul arabilor după un 0-7 de coșmar

Deja sub o mare presiune, după eșecurile succesive din campionat, cu Al-Sadd (1-3) și cu Al-Sailiya (0-1), antrenorul „leoparzilor“ a fost „sfâșiat“ de fani, de aseară până acum, după 0-7 cu Al-Ittihad în Champions League. Suporterii cer plecarea imediată a lui Pedro Martins (55 de ani), aflat în funcție din noiembrie 2022. Portughezul e printre cei mai longevivi tehnicieni din fotbalul arab!

Între timp, în doar 11 zile, formația din Doha a „reușit“ să piardă tot! Trei meciuri din trei, mai precis. Două în campionat și unul, aseară, în Champions League. Consecința acestei situații: Al-Gharafa a pierdut șefia clasamentului în Qatar și a rămas în afara locurilor calificante în competiția continentală cu o etapă înainte de final.

Se alege praful de visul lui Florinel Coman (27 de ani), de a câștiga primele sale trofee în Asia. Sport.ro a scris aici, pe 31 ianuarie, despre posibilitatea ca Florinel să facă eventul cu Al-Gharafa, în acest sezon.

Acum însă, mandatul lui Pedro Martins, la Al-Gharafa, pare că se apropie de final, după cum a anunțat presa locală, în ultimele ore. Ceea ce, paradoxal, e o veste bună pentru Coman. Pentru că Pedro Martins nu l-a avut niciodată la inimă pe fostul star al FCSB-ului. De altfel, a și renunțat la el, în februarie 2025, aprobând împrumutul lui, la Cagliari, pentru ca românul să fie înlocuit în lotul lui Al-Gharafa cu un alt stranier.

Nici după revenirea lui Coman din Italia, în vara anului trecut, Pedro Martins nu l-a vrut pe Coman. Dar cum șefii clubului n-au reușit să-l vândă pe Florinel, acesta a rămas la Al-Gharafa. Și, în primele luni ale acestui sezon, era „lipit“ de bancă, fiind un „jucător de umplutură“. Pedro Martins îl folosea, precum boxerii, câteva minute pe meci.

Abia din decembrie 2025, situația lui Coman, sub comanda tehnicianului portughez s-a mai îmbunătățit. Ce-i drept, și pe fondul problemelor de lot – Sassi a fost plecat la Cupa Africii pe Națiuni, iar Joselu a fost accidentat.

De remarcat că, aseară, în dezastrul cu Al-Ittihad din Champions League, Coman a fost primul jucător scor de pe teren de Pedro Martins. La pauză, când gazdele aveau „doar“ 2—0, Florinel a fost înlocuit de Djalo. Mai bine pentru fostul jucător al FCSB-ului! Pentru că, fără el pe teren, echipa a mai încasat cinci goluri până la final.

La conferința de după acest dezastru, Pedro Martins a rostit doar câteva fraze: „Rezultatul spune totul și superioritatea celor de la Al-Ittihad a fost clară. Îmi cer scuze suporterilor, oficialilor clubului și tuturor fanilor fotbalului din Qatar. Altceva n-am de spus“.

Rămâne de văzut acum dacă Pedro Martins va mai fi pe bancă, sâmbătă, în crucialul meci din Amir Cup 2026, acasă, cu Al-Kharitiyath, în optimi.