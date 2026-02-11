Cristiano Bergodi și Andrei Cordea, eliminați la finalul partidei din campionat, așteaptă miercuri ședința Comisiei de Disciplină pentru a-și afla pedepsele după scandalul izbucnit în Gruia.

Daniel Pancu: "Cordea ar merita să primească fix nimic. A fost provocat"

Daniel Pancu spune că jucătorul său nu ar trebui sancționat în niciun fel, având în vedere că ar fi fost provocat, însă se așteaptă ca Andrei Cordea să primească suspendarea minimă.

"Eu mă aștept să nu primească nimic, doar că e imposibil. El ar merita să primească fix nimic. El a fost amenințat, agresat fizic, eliminat pentru niște injurii de care nu știe nimeni când și cum au fost, iar acum e chemat la comisii.

E imposibil să primească nimic, dar minimul de două etape cred că e. Pe viitor să fie atât de deștept și să nu mai răspundă la provocări pentru că a fost provocat", a spus Pancu, la conferința de presă de după CFR Cluj - Rapid 1-1, în Cupa României.

Nici Pancu nu vrea să mai audă de Bergodi

Daniel Pancu a avut un discurs foarte dur la adresa lui Cristiano Bergodi după incidentele din Gruia, iar italianul a transmis ulterior că nu vrea să mai audă de tehnicianul lui CFR.

"Nu am niciun mesaj pentru Bergodi. Am văzut că spune că nu vrea să mai audă de mine. E valabil și din partea mea", a mai spus Pancu.