Ce transformare pentru CFR și Universitatea de la venirea noilor antrenori! Pentru că, la începutul sezonului, cu Dan Petrescu și apoi Mandorlini la CFR și Ioan Ovidiu Sabău la „U“, cele două formații păreau a fi într-o veritabilă „comă fotbalistică“.

Acum însă, Pancu la CFR și Bergodi la Universitatea au schimbat radical lucrurile. Dovadă cea mai bună? Meciul direct de sâmbătă. Unul foarte spectaculos, în primele 45 de minute, după cum Sport.ro a arătat aici.

Macalou a „dormit“ în careu

După startul fabulos al CFR-ului, reușita semnată de Nistor, venită de nicăieri aproape, a readus „U“ în meci. Și părea că CFR chiar „tremură“, atunci când avantajul ei s-a redus la un gol. Asta până când Issouf Macalou a comis-o. Rău de tot!

Vârful ivorian de 27 de ani a „dormit“ în careul propriu, a încercat să joace cu portarul, însă a uitat complet că în spatele său e Mario Camora. Iar acesta n-a refuzat „cadoul“ și a finalizat cu un șut fabulos, în vinclu, pentru 3-1 (43). Așa s-a și încheiat repriza, spre bucuria fanilor CFR-ului.