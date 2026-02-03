FCSB s-a impus cu 1-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci care a contat pentru runda a 24-a din Superliga.

Unicul marcator al meciului de pe Arena Națională a fost Juri Cisotti, care a marcat din pasa lui Valentin Crețu în minutul 38.

Gigi Becali, deranjat de atitudinea lui Daniel Bîrligea: „Îi aducem un concurent”



Patronul campioanei României a vorbit despre posibilitatea ca FCSB să aducă un alt atacant în următoarea perioadă.

Becali a dezvăluit că este nemulțumit de faptul că Daniel Bîrligea nu este la fel de implicat în meciurile din Superliga ca în cele cu mare miză din cupele europene și de la echipa națională.

„Eu când l-am văzut pe el (n.r Joao Paulo), l-am văzut mijlocaș central. A jucat și extremă dreapta. El a spus că cel mai bine se simte la mijlocul terenului. E bine, îl avem pe David Miculescu, poate să joace atacant. Îi aducem un concurent lui Bîrligea.

La echipa națională n-ai văzut cum se bate cu câte 4-5? în Europa n-ai văzut cum se bate cu câte 4-5? La echipa de club nu se obosește el.”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Atacantul venit de la CFR Cluj are opt goluri și șase pase decisive în 28 de partide jucate în tricoul FCSB-ului.

4,5 milioane de euro este cota lui Daniel Bîrligea, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

