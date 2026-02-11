Tottenham a fost învinsă de Newcastle, pe teren propriu, marți seară, scor 1-2, cu Radu Drăgușin integralist. Oaspeții au deschis scorul în finalei primei reprize prin Thiaw, londonezii au egalat grație reușitei lui Gray din minutul 64, însă Newcastle a revenit imediat în avantaj după golul lui Ramsey.

Thomas Frank nu are de gând să demisioneze de la Tottenham: "Sunt convins că voi fi pe bancă la meciul cu Arsenal"

La fel ca în alte momente din acest sezon, fanii lui Tottenham au scandat ironic la adresa managerului Thomas Frank după meci: "Vei fi demis mâine dimineață!".

"Înțeleg frustrarea fanilor. Nu suntem unde am vrea să fim, dar muncim din greu pentru a schimba asta. Clubul este în această situație de aproape doi ani, iar la finalul sezonului trecut a avut probleme în gestionarea celor două competiții, Premier League și Europa League. Trebuie ca toată lumea să învețe să gestioneze mai bine aceste perioade din punct de vedere fizic și mental. Pe lângă asta, avem 10-11 jucători accidentați și o suspendare", a spus Thomas Frank, la conferința de presă.

Întrebat dacă crede că va fi pe banca lui Tottenham și la derby-ul cu Arsenal, de peste 12 zile, Thomas Frank a răspuns: "Da, sunt convins că voi fi. Înțeleg întrebarea și înțeleg că e ușor ca eu să fiu arătat cu degetul, dar niciodată nu e de vină numai antrenorul, numai conducerea, numai jucătorii sau numai staff-ul. E vorba de toată lumea".

Deși s-a calificat direct în optimile Champions League, Tottenham traversează un nou sezon catastrofal: ocupă abia locul 16, cu 29 de puncte, doar cinci peste West Ham, aflată pe poziție retrogradabilă.

Pentru Tottenham urmează derby-ul cu Arsenal, programat pe 22 februarie, de la ora 18:30, live pe VOYO.

