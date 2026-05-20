Marius Baciu a condus deja primele antrenamente la FCSB și a avut timp la dispoziție să se familiarizeze cât de cât cu jucătorii roș-albaștrilor.

La prima sa conferință de presă ca antrenor al lui FCSB, Marius Baciu a fost întrebat dacă este de părere că este un ”final de ciclu” la gruparea finanțată de Gigi Becali.

Noul antrenor principal al lui FCSB a mărturisit că nu se pune problema de un astfel de lucru și a dezvăluit a fost luat prin surprindere de cifrele unuia dintre jucători. Este vorba despre Vali Crețu, despre care Baciu a spus că este cel mai bun jucător din lot în ceea ce privește efortul depus.

”Nu am niciun sentiment acum, chiar nu am niciun sentiment, mai ales că ar fi un final de ciclu. Sunt jucători în floarea vârstei, nu există. I-am văzut cifrele lui Crețu ieri, m-am speriat. E cel mai bun dintre toți la cum aleargă, și discutăm de un jucător de 37 de ani. Trebuie să iei în calcul niște lucruri”, a spus Marius Baciu în cadrul conferinței de presă.