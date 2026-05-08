MM Stoica, nemulțumit după rezultatul din Superliga: „Mai vorbești de primul loc?”

Unicul gol al meciului a fost marcat de Abdallah din pasa lui Alomerovic, în minutul 86.

UTA s-a impus în fața lui Csikszereda, scor 1-0 , într-un meci din runda a 8-a din play-out-ul Superligii.

Prima reacție a lui Aurelien Tchouameni după ce s-a scris că l-a băgat în spital pe Valverde

România, rezultat imens la Mondialele de tenis de masă: de 26 de ani nu s-a mai întâmplat așa ceva!

CFR Cluj - Universitatea Craiova 0-0, pe Sport.ro acum. Oaspeții sunt salvați de ofsaid

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a recunoscut că este nemulțumit de rezultatul din partida UTA - Csikszereda.

MM Stoica și-ar fi dorit ca formația roș-albastră să joace împotriva ciucanilor, dar în momentul de fața FCSB are șase mai mari să o întâlnească pe FC Botoșani.

„Dacă nu poți să-i bați pe Slobozia, mai vorbești de primul loc? Dacă îi batem, suntem pe primul loc, indiferent de celelalte rezultate. Avem avantaj la egalitate de puncte cu oricare altă echipă.

Nu avem nici rotunjire, am avut și cele mai multe puncte. În fine, ce să spun?

Clar că am fi preferat să jucăm acasă, în Ghencea, cu Csikszereda, dar nu-mi vine să cred că Petrolul poate să câștige la Botoșani. Probabil vom juca cu Botoșani”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

FC Botoșani se află pe locul 9 în play-out și are cu două puncte mai multe decât Csikszereda. Cum UTA nu are drept de participare în cupele europene, lupta pentru un loc în baraj se dă între formația din Miercurea Ciuc și moldoveni.

FC Botoșani are cu un meci mai puțin decât Csikszereda și va juca împotriva Petrolului duminică, pe 10 mai, de la ora 16:00. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.