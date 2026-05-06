Cristi Chivu a câștigat Scudetto cu ”nerazzurrii” la primul an pe banca formației din Milano. Inter s-a impus în Serie A cu trei etape înainte de final, după ce a învins-o cu 2-0 pe Parma în runda #35.

Antrenorul român mai poate câștiga un titlu în primul an ”principal” la Milano. Miercuri, 13 mai, Inter o întâlnește pe Lazio în finala Coppa Italia, într-un meci care va fi în direct pe VOYO.

MM Stoica, reverență în fața lui Chivu după ce antrenorul a câștigat titlul cu Inter: ”Acum trebuie să facă asta”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Chivu după titlul câștigat în Italia, reliefând în principal că românul a reușit să câștige Scudetto cu o echipă modestă.

Oficialul grupării roș-albastre a explicat, pe urmă, că Inter trebuie să își întărească neapărat lotul la vară.

”Este colosal. Mulți spun că Inter era favorită la titlu. Inter a fost favorită anul trecut și acum doi ani. Acum nu mai era atât de favorită. În ultimii ani, transferurile nu au fost la nivelul rivalelor. Juventus e pe primul loc la acest capitol. Napoli e cam la fel. Inter cred că a transferat mai puțin decât AC Milan. În vară i-au adus pe Sučić de la Dinamo Zagreb, Luis Henrique și Bonny de la Parma.

Chivu a reușit, cu un portar modest, să dea echilibru acestei echipe. A avut niște fundași bătrâni. L-a crescut în valoare enorm pe Zielinski. Chivu a văzut în el ce nu a văzut Inzaghi. Thuram și Lautaro au fost accidentați mult. Dumfries aproape că nu a jucat din cauza accidentărilor. L-a transformat pe Dimarco în cel mai bun jucător de bandă din Europa. A contat calitatea lui umană din vestiar. Și-a invitat staff-ul să vorbească la conferința de presă. E emoționant pentru noi să vedem un antrenor care poate face o carieră atât de mare. E pur și simplu incredibil și cum vorbește engleza. Poate antrena în Premier League. E mare lucru ce a realizat.

Inter trebuie acum neapărat să aducă jucători. Pot apărea probleme foarte mari dacă nu schimbă liniile. Chivu a avut tot timpul un discurs foarte echilibrat. Inter e un club foarte, foarte mare. Eu m-am mirat că nu fac transferuri. Uite că au reușit. A avut răbdare să crească. A avut răbdare să nu accepte provocări. A știut de la început că el este un antrenor, nu un secund. El știa vestiarul de la Inter. A fost un jucător extrem de important la Inter”, a spus Mihai Stoica la Fanatik.

Cristi Chivu, în audiență la Papa Leon XIV

Presa italiană a dezvăluit ce urmează pentru echipa lui Cristi Chivu înaintea finalei Coppa Italia.

Conform Football Italia, întreaga delegație a lui Inter, în frunte cu Cristi Chivu și președintele Giuseppe Marotta vor merge, așa cum cere tradiția, la Vatican, unde îl vor întâlni pe Papa Leon XIV. Întâlnirea va avea loc sâmbătă, 9 mai, la ora 10:00.

În Italia, a devenit deja un obicei ca echipa care câștigă titlul să meargă în audiență specială la Vatican. Și Napoli a avut parte de același tratament în urmă cu un an.