Universitatea Craiova este liderul din Superliga înaintea startului etapei a 8-a. Oltenii au 45 de puncte, cu trei mai multe decât principala urmăritoare ”U” Cluj.

Cu trei etape rămase în play-off, CFR Cluj, ”U” Cluj și Universitatea Craiova sunt formațiile care se luptă la titlu.

Cum vede Mihai Stoica lupta la titlu din Superliga

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit despre echipele care se bat la titlu în ultimele etape.

MM Stoica crede că ”U” Cluj ar putea să fie campioană la finalul acestui sezon.

„Haideți să vedem dacă nu cumva la Craiova, în penultima etapă, va fi și Universitatea Cluj la mâna ei. Dacă Universitatea Craiova nu câștigă la Cluj cu CFR… Dacă Universitatea Cluj face un rezultat mai bun decât Universitatea Craiova în etapa următoare, atunci e la mâna ei. Și dacă e la mâna ei și bate la Craiova, s-ar putea să fie anul Universității Cluj. Dacă bate Craiova la CFR, s-a terminat, în opinia mea.

(n.r. Despre faptul că Universitatea Craiova joacă în ultima etapă în Giulești, iar Rapidul este într-o situație foarte delicată în prezent) Știu, dar problema nu este… Noi am jucat cu Urziceniul în ultima etapă cu Steaua (n.r. FCSB), care se chinuia să termine pe locul 6. Noi eram în formă, bătusem la Timișoara, bătusem la Galați, bătusem pe Dinamo, nu părea că ne poate opri cineva. Ne-au tremurat genunchii la meciul ăla.

Ok, nu am avut Bilașco și Galamaz, nu contează, ne-au tremurat genunchii, am văzut jucători la încălzire care nu puteau să facă încălzirea normal. Intervine factorul ăsta psihic, care este groaznic. Și nu știi niciodată. Poate Craiova să fie obligată să bată ca să ia titlul (n.r. În Giulești, în ultima etapă) și să nu poată să stea în picioare cu Rapidul”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Meciurile rămase din play-off

Etapa 8:

CFR Cluj - Universitatea Craiova

U Cluj - Rapid

Dinamo - FC Argeș

Etapa 9:

Universitatea Craiova - U Cluj

Dinamo - CFR Cluj

FC Argeș - Rapid

Etapa 10:

Rapid - Universitatea Craiova

U Cluj - Dinamo

CFR Cluj - FC Argeș

Clasamentul din play-off