Supercomputer-ul dezvăluie clasamentul final din Superliga: campioana, retrogradatele și cine merge în cupele europene

FMD: Craiova, campioană. Dinamo, la barajul pentru Conference League

Statisticienii de la Football Meets Data, pe baza formelor echipelor, programului și situației actuale din clasament, au încercat să preconizeze modul în care va arăta ierarhia finală a Superligii.

Pe baza a 50.000 de simulări care iau în calcul algoritmii amintiți, Universitatea Craiova este văzută campioană, cu șanse de peste 76% pentru a ridica trofeul și a fi reprezentanta României în preliminariile Ligii Campionilor.

Universitatea Craiova ar putea fi campioană matematic încă de etapa viitoare, în cazul în care învinge CFR Cluj, în deplasare, iar U Cluj va pierde acasă cu Rapid.

Pe același model, U Cluj este văzută terminând pe locul secund, probabilitatea fiind de aproape 60%. În acest caz, ardelenii ar juca cu siguranță în Europa League - fie din postura de câștigătoare a Cupei României, fie din postura de finalistă (în cazul în care Universitatea Craiova realizează eventul).

Locul 3, care ar urma să ducă direct în preliminariile Conference League, ar urma să fie acontat de CFR Cluj (probabilitate de 66%). La barajul pentru Conference, de pe locul 4, este văzută Dinamo (67%), în timp ce Rapid și FC Argeș ar urma să rămână pe ultimele două poziții din play-off și să rateze cupele europene.

Lupta pentru baraj și evitarea retrogradării

Într-un eventual baraj pentru Conference League, Dinamo va juca acasă finala împotriva câștigătoarei semifinalei din play-out dintre FCSB și FC Botoșani / FK Csikszereda.

În ceea ce privește retrogradarea, pe lângă Metaloglobus, retrogradată matematic, cealaltă echipă văzută de supercomputer în Liga 2 este Unirea Slobozia (53,1% șanse să încheie pe locul 15). La barajul pentru evitarea retrogradării ar urma să participe Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt.