Să fim corecți: Craiova e cea mai bună

Craiova a fost echipa cea mai constantă ca joc în acest sezon, cu excepțiile de rigoare, a arătat cel mai bun fotbal, are cel mai bun lot, a făcut cele mai bune transferuri, are „underi” de calitate și, în același timp, de nivelul seniorilor, deci argumentele sunt multe pentru câștigarea campionatului.

Ok, veți spune că a primit și acest ajutor de la ultimul meci, cel cu Dinamo, când nu s-a semnalizat ofsaid la Nsimba, în faza incipientă golului de 2-1, e corect, deși CCA și Vassaras spun altceva, dar și în această confruntare echipa antrenată de Coelho a fost mai bună, mai incisivă, mai combinativă cu un joc mai pe poartă, și merita victoria.

Pentru mine, nu există dubiu după ce am văzut majoritatea meciurilor din acest campionat, Universitatea Craiova merită fără putință de tăgadă să câștige acest campionat în care celelelate adversare nu au deținut multe din argumentele formației din Bănie.

„U” s-a Uzat

Universitatea Cluj nici nu se gândea la titlu înainte de începerea sezonului. Primele etape au fost groaznice, echipa condusă atunci de Sabău se poziționase destul de departe de zona play-off-ului, intrarea în primele șase devenind un obiectiv, ce-i drept destul de greu de atins în acea perioadă. Apoi, și datorită lui Bergodi, și a transferurilor făcute în iarnă, jocul a început să meargă, victoriile au început să curgă, clujenii ajungând la un moment dat în play-off pe locul 1 și cu trei puncte avans, deci favoriți la câștigarea campionatului.

Până la urmă, „U” n-a rezistat pe locul 1, a părut destul de uzată la ultimele meciuri, pierzând două din precedentele trei. Practic, n-a mai mers jucăria chiar când era mai mare nevoie.

CFR Cluj a luat potul cel mare prin intrarea în play-off. Declarațiile lui Pancu despre șansele la titlu au venit mai mult din euforia acestei calificări și din cele 11 victorii consecutive obținute la un moment dat. Dar și aici era clar că nu o pot ține la nesfârșit în acel ritm. Se simte că lotul e puțin mai slab decât cel al Craiovei, dovadă și rezultatele directe din 2026, 1-3 în Cupă după prelungiri și 0-2 în Bănie în turul play-off-ului.

După cum spunea și Pancu, CFR a tras doar un șut pe poarta Craiovei în ultima confruntare, obiectivul fiind acum, la retur, să o facă de măcar două ori. E conștient și antrenorul clujenilor de faptul că rivala din Oltenia e greu de descifrat, greu de învins.

Cel mai modest loc din primele 5

Dinamo a cochetat la un moment dat cu titlul, destul de tangențial, firav, teoretic. Cu tot respectul pentru dinamoviști, lotul lui Kopic e cel mai modest dintre primele cinci, chiar mai modest decât al Rapidului, dar cu atât mai mare este performanța de anul acesta, pătrunderea în play-off și lupta pentru locul 3.

Lucrurile s-au mișcat mai greu la acest club, probabil că nici nu sunt bani suficcienți. După accidentarea lui Karamoko, oficialii roș-albilor au tărăgănat aducerea unui atacant valoros, l-au găsit greu pe Pușcaș și, când acesta a semnat, era nepregătit, accidentat, ieșit total din formă. Greșelile de arbitraj invocate în ultima vreme, unele evidente, au fost mai mult un cârlig pentru agățat iluzii.

Rapid a avut mai mult pretenții decât realități. Pe teren, echipa lui Gâlcă a arătat destul de rău de la începutul campionatului până acum, când arată și mai rău. E un eșec managerial aici, pornind de la patron până al antrenor, cu unii dintre jucători supraevaluați, pe care i-au cam strâns tricourile și ghetele în căutarea unui obiectiv prea mare în condițiile date.

FC Argeș n-a avut niciodată șanse la titlu. Echipa lui Bogdan Andone este foarte bine organizată defensiv, dar cam atât. Nu poți să te aperi continuu (în ultimul meci, la Cluj, n-a avut niciun șut pe poartă), ca să te gândești la mai mult de locul 6. Băieții care reprezintă Piteștiul merită felicitați, și-au depășit condiția, intrarea în play-off este pentru ei precum câștigarea unui trofeu.

Analizând toate echipele din play-off, concluzia e clară: Craiova e cea mai bună, merită titlul și îl poate câștiga cu o singură victorie în ultimele trei etape și cu un egal în partida cu „U” Cluj.