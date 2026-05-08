Fostul jucător de la FCSB, pe lista lui Gică Hagi. Cifrele care l-au convins pe „Rege”

Gheorghe Hagi a conturat lotul preliminar al stranierilor pentru amicalele din iunie.

Selecționerul pregătește meciurile de verificare împotriva Georgiei, programat la Tbilisi pe 2 iunie, și contra Țării Galilor, care se va disputa la București pe 6 iunie.

Pe lista lărgită a fotbaliștilor care evoluează în afara țării a fost inclus și Ianis Stoica. Fostul fotbalist de la FCSB și FC Hermannstadt, aflat acum sub contract cu Estrela da Amadora, nu are până în prezent nicio selecție la naționala de seniori și ar putea bifa debutul absolut.

Evoluțiile care l-au adus în atenția naționalei

Ianis Stoica a strâns pentru Estrela Amadora, în ediția curentă a primei ligi din Portugalia, 31 de prezențe, reușind să marcheze de trei ori și să ofere tot atâtea pase decisive, cumulând 1.516 minute pe teren.

În toate competițiile, Stoica a ajuns la un total de 34 de meciuri, patru goluri și trei pase decisive în 1.653 de minute jucate. În plus, Ianis Stoica are vastă la nivel internațional de juniori, unde a strâns 19 selecții și trei reușite pentru reprezentativa U21 a României.

Pregătiri pentru Liga Națiunilor

Lotul final va fi completat ulterior cu fotbaliștii din Superliga.

Acțiunile din luna iunie reprezintă repetiția pentru partidele oficiale care vor urma. În toamnă, echipa națională va lua startul în noua ediție a Ligii Națiunilor, unde tricolorii vor evolua în Liga B, într-o grupă dificilă alături de Polonia, Bosnia și Suedia.

Lista preliminară pentru meciurile amicale

PORTARI: Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI: Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

