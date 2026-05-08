Fostul căpitan al roș-albaștrilor a ales antrenorul perfect pentru FCSB: „Ar fi ceva extraordinar”

Gruparea bucureșteană este condusă temporar de Lucian Filip și Alin Stoica, însă regulamentul le permite acestora să asigure interimatul doar pentru 30 de zile. Având în vedere situația băncii tehnice, Florin Tănase a susținut că Laurențiu Reghecampf, în vârstă de 50 de ani, reprezintă soluția optimă pentru roș-albaștri. Deținător al licenței UEFA Pro, acesta o antrenează în prezent pe Al-Hilal, formație pe care a preluat-o pe 7 august 2025 și pe care o conduce în duelurile din CAF Champions League.

„Părerea mea este că varianta Reghecampf este cea mai bună. Echipa a avut rezultate cu el, au plecat și jucători pe sume importante de bani. Mai ales jocul, cum era FCSB atunci. Mă gândesc acum, când conduceau adversarii cu 2-0, de exemplu, în minutul 50, 60, noi tot eram încrezători că vom câștiga”, a spus Tănase, potrivit Digisport.