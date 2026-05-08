Fostul căpitan al roș-albaștrilor a ales antrenorul perfect pentru FCSB: „Ar fi ceva extraordinar”

FCSB are nevoie de un tehnician cu licență PRO după plecarea lui Mirel Rădoi. Fostul jucător Florin Tănase a indicat clar cine este antrenorul ideal pentru a prelua echipa.

Gruparea bucureșteană este condusă temporar de Lucian Filip și Alin Stoica, însă regulamentul le permite acestora să asigure interimatul doar pentru 30 de zile. Având în vedere situația băncii tehnice, Florin Tănase a susținut că Laurențiu Reghecampf, în vârstă de 50 de ani, reprezintă soluția optimă pentru roș-albaștri. Deținător al licenței UEFA Pro, acesta o antrenează în prezent pe Al-Hilal, formație pe care a preluat-o pe 7 august 2025 și pe care o conduce în duelurile din CAF Champions League.

„Părerea mea este că varianta Reghecampf este cea mai bună. Echipa a avut rezultate cu el, au plecat și jucători pe sume importante de bani. Mai ales jocul, cum era FCSB atunci. Mă gândesc acum, când conduceau adversarii cu 2-0, de exemplu, în minutul 50, 60, noi tot eram încrezători că vom câștiga”, a spus Tănase, potrivit Digisport.

Toni Petrea, apreciat pentru implicare

Fostul fotbalist al echipei patronate de Gigi Becali nu l-a uitat nici pe Toni Petrea, amintind de perioada în care acesta făcea parte din staff-ul tehnic și impunea respect la antrenamente.

„Aveam încredere mare de tot. Eram foarte bine pregătiți fizic, un grup bun. Nu știu ce situație are Reghe la actuala echipă. Ar putea să vină, ar fi ceva extraordinar. Mai este și Toni Petrea, care era secund pe vremea aceea. Noi l-am respectat enorm, se impunea foarte mult. Aveam impresia că este principal. Se vedea de atunci ce personalitate puternică are, un om foarte serios. Eram cu dânsul la fel cum eram cu Laurențiu Reghecampf”, a adăugat mijlocașul ofensiv.

