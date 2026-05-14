Metaloglobus a retrogradat matematic în Liga 2 și va încheia acest sezon din Superliga pe ultima poziție.

În play-out, lupta a retrogradare se va până în ultima etapă, cel puțin din punct de vedere sportiv.

Nu scapă de retrogradare! MM Stoica a explicat situația

Președintele Consulului de Administrație de la FCSB a vorbit despre situația Unirii Slobozia, care ar putea fi retrogradată direct, din cauza unor probleme la academia clubului.

Cu toate că oficialii formației ialomițene speră să primească undă verde de la TAS, MM Stoica e de părere că Unirea Slobozia va retrograda.

„Nu mi-a plăcut cum s-a prezentat Slobozia. Au jucat foarte, foarte dur. În minutul 23 au fost patru faulturi în aceeași fază. Dar, mă rog, să zicem că oamenii au reușit să își îndeplinească obiectivul. Au făcut același rezultat ca Sibiu la Metaloglobus, chiar dacă era greu să obțină punctul ăsta. Doar că înțeleg că nu au licență și se chinuie degeaba.

Ei tot speră să obțină de la TAS ceea ce nu au obținut de la Federație. Dar mi-e greu să cred că TAS-ul va da contra Federației… Din ce am vorbit cu președintele Lemnaru ar avea probe noi la dosar.

E vorba de punctajul academiei. Acolo nu au punctat. Însă e o mare problemă. O spun că știu foarte bine. Sunt cluburi care nu sunt controlate așa cum trebuie și care punctează la academie la capitolele la care nu ar trebui să puncteze”, a declarat Mihai Stoica la Fanatik.

Unirea Slobozia vine după remiza din „Ghencea” cu FCSB, scor 0-0, din ultima etapă.

Formația ialomițeană se află pe loc retrogradabil, dar la egalitate de puncte cu FC Hermannstadt, aflată pe poziție de baraj.

Clasamentul din play-out-ul Superligii