Mihai Stoica a început deja pregătirile pentru următorul sezon și va pleca din nou din România pentru a urmări jucători pentru FCSB.

Oficialul campioanei României a fost recent în Portugalia și Franța pentru acțiuni de scouting, iar acum pregătește o nouă deplasare într-o altă țară, unde va analiza mai mulți fotbaliști aflați pe lista roș-albaștrilor.

MM Stoica: „Vreau să văd exact nivelul”

Mihai Stoica a explicat că pentru el este important să urmărească personal jucătorii înainte de a lua o decizie finală privind eventualele transferuri.

„O să plec iar. Nu în Franța, în altă parte, vreau să văd… Una e să știi jucătorii, alta e să-i vezi, să vezi exact nivelul”, a declarat oficialul FCSB pentru Fanatik.

După un sezon dezamăgitor, în care FCSB nu a reușit să prindă play-off-ul din SuperLiga României, conducerea clubului încearcă să întărească lotul pentru stagiunea viitoare.

Patronul Gigi Becali a anunțat deja că vor exista schimbări importante în lot, iar Mihai Stoica are rolul de a identifica jucătorii potriviți pentru campioana României.

La momentul redactării acestui articol FCSB ocupă primul loc în play-out, cu 36 de puncte, la egalitate cu UTA Arad.

În etapa a 8-a din play-out, FCSB va juca pe teren propriu împotriva celor de la Unirea Slobozia, într-un meci programat luni, nu mai devreme de ora 21:00.