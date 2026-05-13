Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt cele două cluburi care se luptă pentru cele două trofee de pe plan intern, titlul în Superliga și Cupa României. Mihai Stoica crede că trofeul de cel mai bun jucător al sezonului ar trebui să îi revină lui Jovo Lukic, atacantul ardelenilor care este lider în clasamentul golgheterilor.

După ce Universitatea Craiova a renunțat la serviciile sale, Jovo Lukic a explodat la U Cluj și a avut cel mai bun sezon din carieră: 20 de goluri în 37 de partide! Performanțele sale i-au adus convocarea la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială din vară.

"La ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern este Lukic, zic eu. A fost prea bun anul ăsta ca să nu-l... stau și mă gândesc cam ce alt fotbalist. Oricum, e greu să faci comparație între atacanți și fundași centrali. Lukic a dat 18 goluri fără penalty-uri.

Uite, în 2026 cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea este un jucător care își ajută echipa și defensiv", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.