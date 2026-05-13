Mihai Stoica a numit MVP-ul sezonului din Superliga: "A fost prea bun anul ăsta!"

Universitatea Craiova și Universitatea Cluj sunt cele două cluburi care se luptă pentru cele două trofee de pe plan intern, titlul în Superliga și Cupa României. Mihai Stoica crede că trofeul de cel mai bun jucător al sezonului ar trebui să îi revină lui Jovo Lukic, atacantul ardelenilor care este lider în clasamentul golgheterilor.
Mihai Stoica: "Jovo Lukic, cel mai bun jucător din campionatul intern"
După ce Universitatea Craiova a renunțat la serviciile sale, Jovo Lukic a explodat la U Cluj și a avut cel mai bun sezon din carieră: 20 de goluri în 37 de partide! Performanțele sale i-au adus convocarea la naționala Bosniei pentru Cupa Mondială din vară.
"La ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern este Lukic, zic eu. A fost prea bun anul ăsta ca să nu-l... stau și mă gândesc cam ce alt fotbalist. Oricum, e greu să faci comparație între atacanți și fundași centrali. Lukic a dat 18 goluri fără penalty-uri.
Uite, în 2026 cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea este un jucător care își ajută echipa și defensiv", a spus Mihai Stoica, la Fanatik.
Oficialul de la FCSB a vorbit și despre un jucător de la Universitatea Craiova pe care l-a remarcat în acest sezon, mijlocașul georgian Anzor Mekvabishvili.
"Anzor mie îmi place foarte mult. Tot timpul mi-a plăcut. E un jucător foarte bun, chiar dacă la începutul sezonului nu a fost titular meci de meci", a mai spus Mihai Stoica.
U Cluj va încasa cel puțin 250.000 de dolari de la FIFA, după ce Jovo Lukic a fost luat la Cupa Mondială de Bosnia
Nu mai puțin de 355 de milioane de dolari este fondul total de premiere din "Club Benefits Programme", sistemul prin care FIFA răsplătește echipele care dau jucători la Cupa Mondială. Programul a fost creat în 2010, iar fondul total de premiere a crescut cu aproape 70% față de precedenta ediție de Mondial, din 2022.
FIFA nu a dezvăluit încă sumele exacte pe care le va oferi, însă spaniolii de la AS estimează că FIFA va plăti aproximativ 11.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător alături de echipa națională la Cupa Mondială.
Astfel, 250.000 de dolari devine suma minimă pe care un club o va încasa pentru prezența unui singur jucător la Cupa Mondială, perioadă luată în calcul fiind de la prima zi de pregătire și până la eliminarea din competiție. Bonusul financiar poate crește semnificativ, în cazul în care naționala respectivă trece de faza grupelor și își prelungește șederea pe continentul american.