Se întoarce Florinel Coman la FCSB? MM Stoica a pus capăt speculațiilor

Vândut la Al Gharafa pentru 6.000.000 de euro, Florinel Coman rămâne o prezență constantă în discuțiile din spațiul public legate de o eventuală repatriere. Totuși, Mihai Stoica a ținut să lămurească exact contextul în care se află fotbalistul de 28 de ani, punând capăt supozițiilor privind o întoarcere acestuia la FCSB, în SuperLiga.

Principalul obstacol în calea unui transfer îl reprezintă latura financiară. Internaționalul român are un angajament valabil cu formația din Qatar până în anul 2027, iar ducerea contractului până la capăt i-ar mai asigura venituri de două milioane de euro.

„Nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relații și oricând e binevenit. Ne e dor de el. Dar nu știu dacă Florinel poate să plece, mai ales că el încă are contract. Dar când ai 2.000.000 de luat, ce faci, le lași ca să vii pe 200.000 de euro?”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.