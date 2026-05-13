Se întoarce Florinel Coman la FCSB? MM Stoica a pus capăt speculațiilor

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a lămurit situația lui Florinel Coman, șansele unei reveniri sunt aproape nule.

Vândut la Al Gharafa pentru 6.000.000 de euro, Florinel Coman rămâne o prezență constantă în discuțiile din spațiul public legate de o eventuală repatriere. Totuși, Mihai Stoica a ținut să lămurească exact contextul în care se află fotbalistul de 28 de ani, punând capăt supozițiilor privind o întoarcere acestuia la FCSB, în SuperLiga.

Principalul obstacol în calea unui transfer îl reprezintă latura financiară. Internaționalul român are un angajament valabil cu formația din Qatar până în anul 2027, iar ducerea contractului până la capăt i-ar mai asigura venituri de două milioane de euro.

„Nu am discutat absolut nimic. Florinel are un agent cu foarte, foarte multe relații și oricând e binevenit. Ne e dor de el. Dar nu știu dacă Florinel poate să plece, mai ales că el încă are contract. Dar când ai 2.000.000 de luat, ce faci, le lași ca să vii pe 200.000 de euro?”, a spus Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Trofeu în Qatar și convocare sub tricolor

Chiar dacă nu a mai bifat minute pe teren de luna trecută, Coman și-a trecut recent în palmares prima cupă de la plecarea din România. Al Gharafa a câștigat Amir Cup, după ce a învins-o pe Al-Sadd cu 4-1, într-o finală disputată la Al Rayyan, meci în care atacantul român a fost rezervă neutilizată.

În ciuda faptului că nu prinde minute pe teren în ultima perioadă, Coman a rămas în atenția echipei naționale. Selecționerul Gheorghe Hagi l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor pentru partidele de pregătire programate în iunie, împotriva reprezentativelor din Țara Galilor și Georgia.

În perioada petrecută la formația roș-albastră, Coman a strâns 233 de prezențe, marcând 63 de goluri și oferind 62 de pase decisive. El a contribuit la câștigarea campionatului, a Cupei și a Supercupei României.

