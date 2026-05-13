Matei Popa, portarul U21 al celor de la FCSB, a suferit o lovitură puternică în zona capului la meciul cu Unirea Slobozia. Tânărul goalkeeper nu a mai putut continua partida, iar, în locul său, a fost introdus Ștefan Târnovanu.

Mihai Stoica: ”Mie mi se pare noaptea minții a fotbalului românesc!”

Mihai Stoica a anunțat că sezonul este încheiat pentru Matei Popa, iar Târnovanu ar urma să încheie stagiunea în poartă: ”M-aș mira să mai joace în acest final de sezon. Nu are nimic neurologic, dar pauză, clar!”, a spus președintele Consiliului de Administrație de la FCSB.

Oficialul de la FCSB s-a arătat apoi revoltat de faptul că, în fotbalul românesc, regulamentul nu permite ca echipele să facă o schimbare în plus în cazul în care un jucător se lovește puternic în zona capului, așa cum este cazul în competițiile din afara României.

”Va sta sigur. Mie mi se pare noaptea minții a fotbalului românesc. Se știe foarte clar că în toate competițiile sub egida FIFA și UEFA, în momentul în care există o comoție, să ai voie să faci o schimbare în plus și să dai voie și adversarului să facă o schimbare în plus. În România nu se aplică. A fost acum meci oficial cu 7 schimbări făcute de ambele echipe. De ce? Pentru că s-a intrat în prelungiri, plus comoția lui Alisson. La noi nu se aplică”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Matei Popa s-a accidentat în remiza cu Unirea Slobozia

Tânărul portar a ieșit la o centrare, însă s-a izbit cu capul de Joao Paulo, într-un moment în care mijlocașul la închidere se afla cu spatele la portarul lui FCSB.

După câteva minute în care primit îngrijiri pe teren, medicii au decis că Matei Popa nu mai poate continua partida, iar pe teren a fost trimis Târnovanu, în timp ce portarul U21 a părăsit terenul în lacrimi.