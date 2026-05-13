MM Stoica a numit cel mai bun jucător din Superliga: ”E greu să-l compari cu cineva”

În vara lui 2025, ”U” Cluj l-a adus liber de contract pe Jovo Lukic de la Universitatea Craiova. Fotbalistul a înscris de 15 ori în sezonul regulat și de trei ori în play-off-ul Superligii României.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a sugerat că Lukic este cel mai bun jucător al sezonului. Oficialul campioanei a accentuat ideea spunând că atacantul ”șepcilor roșii” și-a trecut în cont cele 18 goluri din sezonul regulat și play-off fără să execute niciun penalty.

”Cel mai bun jucător, la ce s-a jucat anul acesta, cel mai bun jucător din campionatul intern aș sta să mă gândesc… Lukic zic eu! A fost prea bun anul acesta. E greu să faci comparații între atacanți și fundași centrali… Jovo Lukic a dat 18 goluri, fără penalty-uri. Anzor îmi place foarte mult, tot timpul mi-a plăcut.

E un jucător foarte bun. Nici nu îl știam, nu l-am avut pe listă. Chiar dacă el la începutul sezonului n-a fost titular meci de meci, este un jucător bun. Uite, pe 2026, cred că la bătaie cu Lukic este Cordea, care a avut cifre și evoluții remarcabile. Cordea fiind un jucător care își ajută echipa și defensiv!”, a spus MM Stoica la Fanatik.

Jovo Lukic este cotat la 1,5 milioane de euro de site-urile de specialitate și mai are contract cu echipa pregătită de Cristiano Bergodi până la finalul sezonului 2028/29.

Atacantul are un meci la naționala Bosniei

Lukic are 1,90 m și a fost născut la Sabac, în Serbia

A mai jucat la Sloga Doboj, Krupa, Zvijezda și Banja Luka

Craiova a plătit 400.000 de euro pe el în 2024

”U” Cluj - Univ. Craiova, finala Cupei României, de la ora 20:00

"Şepcile roşii" au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obţinut o victorie dramatică în faţa celor de la FC Argeş, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.

Oltenii au confirmat şi ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) şi reuşind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo Bucureşti în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).

