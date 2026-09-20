Marius Baciu (51 de ani) își va rezilia, cel mai probabil, contractul cu cei de la FCSB după umilința din Bănie, iar Becali poate profita de pauza competițională pentru a ”instala” un nou antrenor la echipa sa.

Gigi Becali a anunțat că nu va mai ține cont de opinia galeriei și va alege antrenorul pe care îl dorește, indiferent dacă acesta are sau nu un trecut la echipa sa.

Gigi Mustață: ”Poate răspunde Reghecampf”

Gigi Mustață, liderul galeriei FCSB, îi așteaptă în continuare pe antrenorii care au pregătit echipa și-n trecut. Pe lângă Mirel Rădoi și Edi Iordănescu, acesta speră ca și Laurențiu Reghecampf să răspundă la ”apelul” lui Becali.

„Nu cred că Marius Baciu va mai continua. La ce s-a întâmplat aseară, nu cred. (…) Așteptăm, poate răspunde Mirel Rădoi. Poate răspunde Reghe. Vedem. Poate Edi Iordănescu răspunde. Avem antrenori care pot veni să pună piciorul în vestiar acolo și să facă lucruri bune”, a declarat Mustață, la Fanatik.ro.

La prima vedere, o revenire a lui Reghecampf la FCSB ar fi destul de dificilă. Antrenorul este sub contract, din această vară, cu Esperance Tunis, echipă pe care a mai pregătit-o și în trecut.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.