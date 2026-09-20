INTERVIU Pițurcă a văzut Craiova – FCSB și a dat verdictul despre echipa lui Becali: „Ăsta e marea problemă“

Pițurcă a văzut Craiova – FCSB și a dat verdictul despre echipa lui Becali: „Ăsta e marea problemă“ Superliga
Amir Kiarash
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Fostul selecționer a pus punctul pe „i“, după ce Universitatea „a măturat“ cu formația bucureșteană: 5-0!

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Victor PiturcaFCSBUniversitatea CraiovaMuharSuperligaGigi Becali
Din articol
  • Victor Pițurcă (70 de ani) a fost printre primii antrenori din fotbalul românesc care și-au dat seama, acum mulți ani, că la FCSB domnește haosul.

Pornind de aici, fostul selecționer s-a „rupt“ de clubul patronat de Gigi Becali și mereu a spus, răspicat, că drumul pe care merge această grupare e unul greșit. Acum, timpul i-a dat dreptate lui Piți. În mod repetat. Dezastrul de sâmbătă, în meciul Universitatea Craiova – FCSB (5-0), a fost încă o dovadă că formația bucureșteană e în cădere liberă.

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La 24 de ore după această partidă, Victor Pițurcă a vorbit pentru Sport.ro despre ce a văzut pe „Ion Oblemenco“ și despre situația FCSB-ului, la ora actuală.

Victor Pițurcă, interviu pentru Sport.ro

Sport.ro: Era clar că Universitatea e favorită, dar, totuși, nimeni nu se gândea la o asemenea diferență de scor...
Victor Pițurcă: Așa e. Nimeni nu se gândea la o asemenea diferență și poate că ar fi putut fi chiar și mai mare. În același timp, să ne aducem aminte că FCSB e o echipă de pe locul 7, în campionatul trecut, iar Craiova e campioana țării. Apoi, FCSB nu e la primul rezultat de acest gen în ultima perioadă. E echipa care a fost eliminată din cupele europene, după o dublă cu o adversară de care nu auzise nimeni (n.r. – FK Auda din Letonia) și de la care a luat șapte goluri. Așa că, una peste alta, nu trebuie să ne mirăm prea tare.

Dintre jucătorii care au venit recent la FCSB a fost vreunul care v-a atras atenția, în mod pozitiv?
Sincer, n-am văzut nimic. Mai ales în jocul ăsta pe care l-a arătat echipa, la Craiova. Și, colac peste pupăză, jucătorul de la care erau așteptările cele mai mari, pe care FCSB și l-a dorit cel mai mult, s-a și accidentat. Mă refer la Drăguș. Ăsta e și mai grav pentru FCSB...

"Muhar cum vi s-a părut?" Replica lui Victor Pițurcă

Muhar cum vi s-a părut? Patronul echipei spunea, acum câteva zile, că e cel mai bun mijlocaș defensiv pe care l-a avut FCSB vreodată. Chiar și peste Mirel Rădoi...
Incredibil așa ceva! Am spus-o de când a venit: Muhar nu e jucător de... Nu e un jucător care să mă impresioneze pe mine. E un jucător care nici la Cluj (n.r. – în perioada CFR) nu m-a dat peste cap. Și acolo, oricum, Dan Petrescu avea alt tip de joc. Și gândiți-vă că a fost în Arabia Saudită și nici acolo n-a rupt gura târgului (n.r. – în sezonul 2024-2025, Karlo Muhar a jucat la Al-Orubah, formație cu care a retrogradat în liga a doua saudită). De fapt, ăsta e marea problemă la FCSB...

La ce vă referiți?
La faptul că sunt aduși jucători după ureche. Nu e cineva în club care să cunoască fenomenul, așa cum trebuie, care să aibă o idee clară despre ce tip de jucător trebuie să fie adus la FCSB. Și atunci, totul e la întâmplare, totul e la noroc.

În condițiile astea, vedeți vreo perspectivă pentru această echipă?
Nu știu, dar aici domnește... Nici nu vreau să folosesc cuvinte mari, ca să nu-l supăr pe Gigi Becali, pentru că e echipa lui, e treaba lui, face ce vrea. Dar perspectivele sunt limitate.

Vedeți FCSB în play-off?
Logic, ar trebui să fie în play-off. După valoarea lotului, n-ar trebui să se pună problema asta. Dar, după cum vedeți că evoluează lucrurile, e foarte dificil ca echipa ăsta să ajungă în play-off.

Dumneavoastră, vă mai vedeți lucrând la FCSB cu Gigi Becali vreodată?
Nu. Niciodată! Fiindcă nu mai vreau eu. Indiferent de...

Știți că el e genul de om imprevizibil. Din când în când, vine cu promisiuni, cu garanții...
A fost o dată, când am cerut garanții, și am stat trei etape. Dar acum nici nu se mai pune problema. Nici de garanții, nici de nimic. Eu mă gândesc numai la echipa mea, la Steaua (n.r. – echipa Armatei din liga a doua). În rest, nu mă interesează. 

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