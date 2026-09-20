VIDEO EXCLUSIV „FCSB se va bate la campionat” Declarație surprinzătoare după înfrângerea 0-5 cu Universitatea Craiova

„FCSB se va bate la campionat” Declarație surprinzătoare după înfrângerea 0-5 cu Universitatea Craiova Superliga
SPORT.RO
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Ciprian Marica a vorbit despre situația de la FCSB într-o intervenție la VOYO SPORT 1.

TAGS:
CraiovaCiprian MaricaFCSBvoyo sport liveGigi Becali
Din articol

Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) au fost invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Cei trei au discuta despre cele mai interesante subiecte din fotbalul intern și nu numai.

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Ciprian Marica are încredere că FCSB își poate reveni: „Se va bate la campionat”

Fostul jucător de la FCSB și Dinamo a fost întrebat de jurnalistul Sport.ro, Daniel Anghel, ce obiectiv ar trebui să își seteze viitorul antrenor al „roș-albaștrilor” în momentul în care va prelua echipa.

Ciprian Marica este de părere că formația lui Gigi Becali se poate redresa și ar putea să atace în continuare titlul în Superliga, dar cu condiția să pună un antrenor capabil, care să ia deciziile în cadrul echipei.

(n.r. Ce obiectiv ar trebui să își propună următorul antrenor de la FCSB?) Dacă își pun antrenor ca lumea și au răbdare, pentru că ăsta e un lucru important, FCSB se va bate la campionat.

Nu e așa cum zice domnul Becali, pentru că jucătorii ăștia au demonstrat și alte echipe și nu sunt pariuri. Ar trebui doar să aibă și un dirijor care să știe când trebuie să joace, să aibă o tactică de joc, niște automatiste, sunt lucruri care trebuiască antrenate, pentru că jucătorii nu intră în teren și ei joacă, nu e așa. 

Altfel nu ar mai trebui să ai nevoie de antrenor, dar din fericire fotbalul este un joc colectiv, care este ca o orchestră, pentru că dacă fiecare cântă după capul lui nu sună bine, ceea ce se întâmplă la FCSB”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.

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Fotbaliștii de la FCSB care au fost făcuți praf de Gigi Becali: „Nu scapă”

Robert Niță a vorbit în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE despre Aymen Boutoutaou evoluțiile oscilante al lui în tricoul lui FCSB, dar și despre felul în care Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii noi veniți.

Fostul atacant e de părere că algerianul are valoare, dar nu și-a arată-o pe deplin.

„MM cunoaște fotbal, cunoaște jucători, are experiență, are ochi, MM vede fotbalul nu doar că îl înțelege. Nu știu dacă aici e problema că nu au venit jucători.

Vine băiatul ăsta din ligile inferioare din Franța (n.r. Aymen Boutoutaou) eu nu îl văd atât de slab, nu prea are reușite în astea 11 meciuri pe care le-a jucat până acum. El vine dintr-un mediu în care era vedeta echipei, promovează cu echipa respectivă, marchează goluri. La FCSB vine marchează un gol, joacă doar 45 de minute într-un meci, în altul rămâne în vestiar”, a spus Robert Niță 

Daniel Anghel, redactor al site-ului Sport.ro, a întărit ideea că Gigi Becali nu are răbdare cu jucătorii de la FCSB și i-a dat drept exemple pe Dennis Politc, al cărui viitor pare din ce în ce mai departe de formația roș-albastră, și pe Eddy Gnahore, care nu a fost folosit niciun minut în partida cu Universitatea Craiova.

„Mi se pare că exact asta a pățit Dennis Politic și exact asta pățește acum Eddy Gnahore, care rămâne rezervă neutilizată în acest meci, el venind din postura de jucător esențial de la Dinamo, și am văzut că nu scapă de criticile lui Gigi Becali”, a spus Daniel Anghel, în exclusivitate la VOYO SPOR LIVE.

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