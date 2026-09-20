Robert Niță și Daniel Anghel (Sport.ro) au fost invitații lui Cristian Pintea la Matinalul de pe VOYO SPORT 1. Cei trei au discuta despre cele mai interesante subiecte din fotbalul intern și nu numai.

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Ciprian Marica are încredere că FCSB își poate reveni: „Se va bate la campionat”

Fostul jucător de la FCSB și Dinamo a fost întrebat de jurnalistul Sport.ro, Daniel Anghel, ce obiectiv ar trebui să își seteze viitorul antrenor al „roș-albaștrilor” în momentul în care va prelua echipa.

Ciprian Marica este de părere că formația lui Gigi Becali se poate redresa și ar putea să atace în continuare titlul în Superliga, dar cu condiția să pună un antrenor capabil, care să ia deciziile în cadrul echipei.

„(n.r. Ce obiectiv ar trebui să își propună următorul antrenor de la FCSB?) Dacă își pun antrenor ca lumea și au răbdare, pentru că ăsta e un lucru important, FCSB se va bate la campionat.

Nu e așa cum zice domnul Becali, pentru că jucătorii ăștia au demonstrat și alte echipe și nu sunt pariuri. Ar trebui doar să aibă și un dirijor care să știe când trebuie să joace, să aibă o tactică de joc, niște automatiste, sunt lucruri care trebuiască antrenate, pentru că jucătorii nu intră în teren și ei joacă, nu e așa.

Altfel nu ar mai trebui să ai nevoie de antrenor, dar din fericire fotbalul este un joc colectiv, care este ca o orchestră, pentru că dacă fiecare cântă după capul lui nu sună bine, ceea ce se întâmplă la FCSB”, a spus Ciprian Marica la VOYO SPORT LIVE, la VOYO SPORT 1.