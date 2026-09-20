Echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii are parte de un meci complicat în runda a cincea din campionatul Greciei, cu Olympiacos.

Octavian Popescu, rezervă într-un meci de totul sau nimic pentru Charalambous

Octavian Popescu a fost inclus în lotul lui Levadiakos pentru meciul cu Olympiacos, însă se va afla doar pe banca de rezerve. Dintre foștii jucători pe care i-a avut sub comanda sa la FCSB, Charalambous se va baza în primul 11 doar pe Alexandru Pantea. Adrian Șut a avut parte de anumite probleme medicale și nu a fost inclus în lot.

Nici Juan Bauza, fotbalistul pe care Gigi Becali l-a dorit la FCSB, nu a fost inclus în echipa de start și se va afla lângă Tavi Popescu pe banca de rezerve.

Levadiakos este ultima clasată în campionatul Greciei, cu un singur punct acumulat în patru etape, în remiza cu Kifisia, scor 0-0. Levadiakos nu a reușit să marcheze în acest sezon, însă a primit opt goluri.

Din acest motiv, jurnaliștii greci susțin că ambele echipe ”trebuie” să câștige, altfel ar putea fi luate măsuri drastice. Zilele trecute, elenii vorbeau despre posibilitatea ca Elias Charalambous să fie demis după acest start slab de sezon.