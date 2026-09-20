LIVE VIDEO Bournemouth - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 16:00: deplasare complicată pentru „cormorani”

Bournemouth - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 16:00: deplasare complicată pentru „cormorani” Premier League
SPORT.RO
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Bournemouth - Liverpool este LIVE pe VOYO, de la ora 16:00.

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Partida Bournemouth - Liverpool, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită LIVE pe VOYO și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

Bournemouth - Liverpool, LIVE pe VOYO, de la 16:00

Liverpool vine după victoria din Carabao Cup, scor 3-1, în fața lui Tottenham, dar și după remiza 0-0 cu Fulham din ultima etapă de Premier League. 

„Cormoranii” se află pe locul 10 în campionatul Angliei cu șase puncte în primele patru etape.

De cealaltă parte, Bournemouth se află pe locul 16 în Premier League cu trei puncte în patru meciuri. „Cireșele” vin după victoria din Europa League cu Real Sociedad și după remiza din etapa trecută, scor 2-2.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în sezonul trecut de Premier League, iar atunci Bournemouth s-a impus cu 3-2.

Verdict despre Araujo, după șase meciuri la Liverpool

Cotat la 20 de milioane de euro de site-urile de specialitate, Araujo a bifat în noul sezon patru meciuri în Premier League, unul în Champions League și tot unul și în Carabao Cup.

După cele șase apariții, Araujo a fost lăudat de antrenorul lui Liverpool, Andoni Iraola, care l-a înlocuit la începutul verii pe Arne Slot, demis în urma unui sezon trecut extrem de modest.

”Sunt foarte fericit pentru el. Avea nevoie de această schimbare și a venit cu modestie aici. E gata să joace pe diferite poziții și e un jucător experimentat. Îmi place de el, acum încerc să-l fac să învețe limba ca să ne ajutăm și mai mult reciproc”, a spus Iraola, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

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