Au început negocierile pentru Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Desire Doue!

Au început negocierile pentru Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Desire Doue! Ligue 1
SPORT.RO
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Paris Saint-Germain vrea să-și păstreze nucleul ofensiv care a contribuit la succesul european din ultimii ani. 

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Khvicha KvaratskheliaPSGDesire DoueOusmane Dembele
Din articol

Potrivit L’Equipe, campioana Franței a început negocierile pentru prelungirea contractelor lui Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Desire Doue.

„Dosarul” lui Dembele este cel mai avansat. Winger-ul este aproape să semneze un nou contract până în iunie 2030, cu doi ani peste actuala înțelegere.

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Și Kvaratskhelia se află în negocieri cu PSG. Francezii vor să ajungă la un acord pentru un nou contract până în iunie 2031, iar înțelegerea ar urma să vină și cu o creștere salarială. Parisul vrea să rezolve situația înainte de decizia pentru Balonul de Aur, pentru a evita o eventuală creștere a pretențiilor financiare.

În cazul lui Desire Doue, PSG a propus o prelungire până în iunie 2032. Primele discuții au avut deja loc, însă negocierile sunt într-o fază mai puțin avansată. Francezul vrea să rămână la Paris.

Dembele, cotat la 100 de milioane de euro, are două goluri și patru pase decisive în șase meciuri din acest sezon. Kvaratskhelia este evaluat la 140 de milioane de euro și are un gol și un assist, în timp ce Doue, cotat la 120 de milioane, a înscris o dată și a oferit o pasă decisivă.

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