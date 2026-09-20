Au început negocierile pentru Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Desire Doue!

Potrivit L’Equipe, campioana Franței a început negocierile pentru prelungirea contractelor lui Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia și Desire Doue.

„Dosarul” lui Dembele este cel mai avansat. Winger-ul este aproape să semneze un nou contract până în iunie 2030, cu doi ani peste actuala înțelegere.

PSG vrea să rezolve rapid negocierile cu „Kvara”. Desire Doue poate aștepta

Și Kvaratskhelia se află în negocieri cu PSG. Francezii vor să ajungă la un acord pentru un nou contract până în iunie 2031, iar înțelegerea ar urma să vină și cu o creștere salarială. Parisul vrea să rezolve situația înainte de decizia pentru Balonul de Aur, pentru a evita o eventuală creștere a pretențiilor financiare.