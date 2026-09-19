Partida din Bănie are o importanță aparte. Duelul îi poate decide soarta lui Marius Baciu, antrenor care are nevoie de o victorie cu Universitatea Craiova pentru a rămâne la FCSB. Deși a trimis în teren cea mai bună garnitură, antrenorul a avut ghinion în primul act.

Denis Drăguș a părăsit în lacrimi terenul în Universitatea Craiova - FCSB

Partida a început extrem de bine, cu ocazii la ambele porți. Totuși, cei care au punctat au fost oltenii, în minutul 29, după ce Assad Al Hamlawi a profitat de o pasă expediată de Bancu din aut.

Veștile proaste nu aveau să se termine pentru FCSB. Denis Drăguș, cel mai bine plătit jucător din lot, a resimțit dureri în zona genunchiului în minutul 38. Deși a încercat să forțeze, atacantul s-a prăbușit pe teren și a început să plângă.

Motivul? Durerile au continuat, astfel că a cerut să fie înlocuit. Vestea este cu atât mai rea, în condițiile în care acesta a fost inclus de Gică Hagi în lotul echipei naționale. Și de această dată s-a dovedit că Drăguș are parte de ghinion, deoarece a venit la FCSB după o perioadă fără minute la Trabzonspor.