GALERIE FOTO O nouă accidentare! Denis Drăguș s-a prăbușit pe gazon și a izbucnit în lacrimi în Universitatea Craiova - FCSB

O nouă accidentare! Denis Drăguș s-a prăbușit pe gazon și a izbucnit în lacrimi în Universitatea Craiova - FCSB Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - FCSB are loc în etapa a 10-a din SuperLiga.

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denis dragusFCSBUniversitatea Craiova
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Partida din Bănie are o importanță aparte. Duelul îi poate decide soarta lui Marius Baciu, antrenor care are nevoie de o victorie cu Universitatea Craiova pentru a rămâne la FCSB. Deși a trimis în teren cea mai bună garnitură, antrenorul a avut ghinion în primul act.

Denis Drăguș a părăsit în lacrimi terenul în Universitatea Craiova - FCSB

Partida a început extrem de bine, cu ocazii la ambele porți. Totuși, cei care au punctat au fost oltenii, în minutul 29, după ce Assad Al Hamlawi a profitat de o pasă expediată de Bancu din aut.

Veștile proaste nu aveau să se termine pentru FCSB. Denis Drăguș, cel mai bine plătit jucător din lot, a resimțit dureri în zona genunchiului în minutul 38. Deși a încercat să forțeze, atacantul s-a prăbușit pe teren și a început să plângă.

Motivul? Durerile au continuat, astfel că a cerut să fie înlocuit. Vestea este cu atât mai rea, în condițiile în care acesta a fost inclus de Gică Hagi în lotul echipei naționale. Și de această dată s-a dovedit că Drăguș are parte de ghinion, deoarece a venit la FCSB după o perioadă fără minute la Trabzonspor.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB

  • Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Etim. Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho.
  • FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Korenica, Drăguș, Cisotti, Garita. Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa. Antrenor: Marius Baciu.
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