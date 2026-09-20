Marian Iancu a distrus-o pe FCSB după 0-5 împotriva Craiovei: „O ruşine! Echipă de play-out cu jucători aduși la prima strigare”

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Oltenii i-au dominat total pe „roș-albaștri” și nu le-au dat nicio speranță, iar demisia lui Marius Baciu este așteptată din moment în moment.

Marian Iancu a dat de pământ cu FCSB: „O ruşine! Ce a fost şi ce a ajuns”

Fostul patron de la Poli Timișoara a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj după umilința suferită de FCSB pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Marian Iancu nu a avut milă de echipa patronată de Gigi Becali pe care a făcut-o praf și despre care a spus că nu mai area nicio legătură cu formația care câștiga campionatul pentru a doua oară consecutiv în urmă cu două sezoane.

„Campioana campioanelor din România, Craiova, a avut meci de prezentare sau neprezentare cu amatorii de la FCSB. O echipă de play-out, de afară din Conference League şi de r***t. De prea mult timp. Ruşine!! FCSB, o ruşine!! Ce a fost şi ce a ajuns.

Când schimba Craiova, mă apuca spaima, când schimba FCSB, mă apuca râsul. O echipă fără atacanţi. FCSB a venit să învingă o echipă a Craiovei completă, pregătită să rezolve orice apare în timpul jocului.

Rotaru predă fotbal. Restul, cu carneţelul, iau notiţe. Ruşine!! Gigi Becali pierde respectul din vina lui. Fotbalul actual cere altceva. Cere să respecţi nişte reguli. Cele impuse de Gigi sunt depăşite. Antrenori de r***t, jucători aduşi la prima strigare, fără o logică arhitecturală a lotului.

FCSB trebuie să mai aducă 7-8 jucători de mare valoare. Măi, investeşte Becali? Vom vedea.

Craiova s-a întors cu faţa la campionat. Se vede şi se simte. Campioana şi-a revenit. Ridicaţi-vă în picioare şi daţi cu pălăria de pământ. Merită!!

Concluzie: FCSB nu mai este nimic din ceea ce a fost, iar CRAIOVA este şi rămâne campioana campioanelor din România.

Nu uit Dinamo?! Nu uit Rapid?! Şi mai sunt, dar încă trebuie să cinstim Cezarul!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.