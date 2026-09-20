Marian Iancu a distrus-o pe FCSB după 0-5 împotriva Craiovei: „O ruşine! Echipă de play-out cu jucători aduși la prima strigare”

Marian Iancu a distrus-o pe FCSB după 0-5 împotriva Craiovei: „O ruşine! Echipă de play-out cu jucători aduși la prima strigare” Superliga
SPORT.RO
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Marian Iancu a avut un discurs în stilul caracteristic după umilința suferită de FCSB.

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Universitatea CraiovaFCSBMarian IancuSuperligaGigi Becali
Din articol

Universitatea Craiova s-a impus cu 5-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii.

Oltenii i-au dominat total pe „roș-albaștri” și nu le-au dat nicio speranță, iar demisia lui Marius Baciu este așteptată din moment în moment.

Marian Iancu a dat de pământ cu FCSB: „O ruşine! Ce a fost şi ce a ajuns”

Fostul patron de la Poli Timișoara a postat pe pagina personală de Facebook un mesaj după umilința suferită de FCSB pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Marian Iancu nu a avut milă de echipa patronată de Gigi Becali pe care a făcut-o praf și despre care a spus că nu mai area nicio legătură cu formația care câștiga campionatul pentru a doua oară consecutiv în urmă cu două sezoane.

„Campioana campioanelor din România, Craiova, a avut meci de prezentare sau neprezentare cu amatorii de la FCSB. O echipă de play-out, de afară din Conference League şi de r***t. De prea mult timp. Ruşine!! FCSB, o ruşine!! Ce a fost şi ce a ajuns.

Când schimba Craiova, mă apuca spaima, când schimba FCSB, mă apuca râsul. O echipă fără atacanţi. FCSB a venit să învingă o echipă a Craiovei completă, pregătită să rezolve orice apare în timpul jocului.

Rotaru predă fotbal. Restul, cu carneţelul, iau notiţe. Ruşine!! Gigi Becali pierde respectul din vina lui. Fotbalul actual cere altceva. Cere să respecţi nişte reguli. Cele impuse de Gigi sunt depăşite. Antrenori de r***t, jucători aduşi la prima strigare, fără o logică arhitecturală a lotului.

FCSB trebuie să mai aducă 7-8 jucători de mare valoare. Măi, investeşte Becali? Vom vedea.

Craiova s-a întors cu faţa la campionat. Se vede şi se simte. Campioana şi-a revenit. Ridicaţi-vă în picioare şi daţi cu pălăria de pământ. Merită!!

Concluzie: FCSB nu mai este nimic din ceea ce a fost, iar CRAIOVA este şi rămâne campioana campioanelor din România.

Nu uit Dinamo?! Nu uit Rapid?! Şi mai sunt, dar încă trebuie să cinstim Cezarul!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

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Ciprian Marica îl vede pe Adi Mutu la FCSB

Într-o intervenție la emisiunea VOYO SPORT LIVE, Ciprian Marica, fostul său coleg de la echipa națională, a spus că îl vede pe ”Briliant” ca noul antrenor de la FCSB în următoarea perioadă. De altfel, Mutu și-a exprimat public dorința de a prelua echipa în anumite condiții.

Astfel, Baciu își va încheia ”mandatul” după doar patru luni. A fost ”instalat” în luna mai și a reușit să califice echipa în Conference League din play-out, dar FCSB a fost eliminată rușinos de FK Auda.

„Eu cred că merge Mutu. Așa am eu un sentiment, un feeling, ce să zic... Mutu are un caracter, o capacitate de a se mula pe situații. S-ar putea să poată să facă lucrul ăsta, rămâne de văzut”, a spus Marica, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

După acest rezultat, Universitatea Craiova urcă pe locul doi, cu 20 de puncte, la egalitate cu Dinamo, dar cu un meci în plus. Oltenii au un golaveraj superior față de ”câini” și se pot lăuda cu cel mai bun atac din campionat după zece runde, cu 24 de goluri marcate.

De partea cealaltă, FCSB rămâne pe locul zece, cu 12 puncte, la egalitate cu UTA Arad, iar după reluarea campionatului se va duela pe teren propriu cu Oțelul Galați.

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