Andrei Borza și Daniel Paraschiv au marcat în minutele 30 și 34 pentru giuleșteni. Pentru Dinamo, Raul Opruț a marcat abia în prelungirile partidei, dar a fost prea târziu pentru ca ”roș-albii” să forțeze egalarea.

Alexandru David, fostul președinte de la Dinamo, a urmărit meciul și s-a arătat nemulțumit de nivelul jocului. Singurul său remarcat a fost Olimpiu Moruțan, titularizat în această partidă de Costel Gâlcă.

Alexandru David, dezamăgit după Rapid - Dinamo 2-1

”Bă, fratele meu, praf! Slab nivelul, noroc cu Moruțan. Ma uitam la Rapid in prima parte a meciului si vedeam Dinamo de pe vremea mea, adică fără nicio realizare. Și Dinamo de acum era FCSB de pe vremea mea. Și mă gândeam ce fac ăștia de la Rapid, dar norocul lor e Moruțan.

Vine Moruțan, refuzat la export, și schimbă soarta unui meci. Îți dai seama la ce nivel este fotbalul românesc. Astea-s echipe calificate deja în play-off și cu pretenții la titlu”, a spus David, potrivit iamsport.ro.

În urma acestui rezultat, Rapid a egalat-o pe Dinamo pe locul doi din Superliga României. ”Câinii” au, însă, un golaveraj superior.

În următoarea rundă, Dinamo va juca pe teren propriu cu FC Argeș, în timp ce Rapid se va deplasa la Slobozia.