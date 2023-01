Mititelu își face praf angajatul după episodul Sepsi: "Mi-a zis: 'Mă puseră ăia să semnez o hârtie'. M-a pus într-o situație de tot rahatul!"

Deși în primele două zile a susținut cu vehemență că FC U Craiova nu se face vinovată de comportamentul fanilor săi, având în vedere că a trimis adrese oficiale prin care anunța clubul Sepsi, dar și Jandarmeria că nu organizează deplasarea suporterilor, Mititelu și-a schimbat poziția astăzi.

Adrian Mititelu, despre episodul Sepsi: "Un băiețaș a venit la angajatul meu și i-a zis: 'Semnează-mi și mie aici!"

Într-o postare pe Facebook, Mititelu a spus că "ignoranța și naivitatea unui angajat al clubului, care a pus semnătura pe un document emis de Sepsi, ne duce în postura de club care și-a asumat accesul suporterilor", astfel că "Sepsi OSK o să aibă câștig de cauză, vom pierde procesul".

Ulterior, Mititelu a detaliat la Orange Sport, criticându-l în termeni duri pe Cătălin Rizan, ofițerul de securitate de la FC U Craiova, care a semnat respectivul document. Omul de afaceri susține că angajatul său a fost păcălit de oficialul lui Sepsi, iar ulterior i-ar fi fost teamă să comunice gafa comisă.

"Situația este extrem de dificilă. Pentru mine a fost o adevărată lovitură, am luat una în bărbie de nu m-am văzut. Colaboratorii mei și-au bătut joc de mine, au dat dovadă de o slăbiciune și o naivitate ieșită din comun. Acea hârtie are valoare juridică! S-a produs această păcăleală chiar în timpul acelei pauze. A venit un băiețaș la el în acea pauză de 10 minute. Păcăleala a fost ceva de genul: 'Te rog eu, semnează-mi și mie aici că am o problemă cu scaunele, să nu rupă scaunele!'.

El a semnat ca primarul, a semnat chiar omul cu atribuții de securitate în cadrul clubului, el răspunde de aceste departament de securitate. El se afla acolo ca să vadă meciul, nu era în timpul serviciului. El lucrează doar când echipa e acasă sau în puținele cazuri când ne asumăm deplasarea suporterilor. El e tot persoana care a semnat acele adrese, că nu vom avea suporteri. A trimis și către Jandarmerie, dar și către Sepsi.

Cam toți știau și le-a fost frică să-mi spună. M-au pus într-o situație de tot rahatul. El anunțase în club. Le-a zis: "Mă puseră ăia să semnez o hârtie!'. El a spus inițial că s-a semnat exact când a început meciul. E prea mare prostie pe capul unor colaboratori. Nu cred că există așa idioți la noi în club", a spus Adrian Mititelu.

Adrian Mititelu: ”Sepsi va avea câștig de cauză”

Patronul lui FCU Craiova a spus că a aflat în cursul zilei de marți de un document semnat de ”un angajat al clubului”, prin intermediul căruia și-ar fi asumat accesul suporterilor la meciul de la Sfântu Gheorghe.

În această situație, Sepsi va avea câștig de cauză la Comisia de Discplină, precizează Mititelu, astfel că este de așteptat ca echipa din Sfântu Gheorghe să câștige cele trei puncte la ”masa verde”.

”Veste proastă! Din păcate, situația se schimbă radical! Sepsi OSK o să aibă câștig de cauză, vom pierde procesul! Din păcate, ignoranța și naivitatea de care a dat dovadă un angajat al clubului (contrar instrucțiunilor primite), prin semnătura pusă înainte de începerea jocului pe un document emis de Sepsi, aparent banal, ne duce în postura de club care și-a asumat accesul suporterilor.

Țin să precizez că am aflat de existența acestui document d-abia astăzi!”, a scris Adrian Mititelu, pe Facebook.