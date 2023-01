Runda a 22-a din Superligă nu a fost lipsită de evenimente. Partida dintre Sepsi OSK și FCU Craiova a fost oprită din cauza scandărilor rasiste venite din partea galeriei oltene.

La finalul meciului, Adrian Mititelu (54 ani) s-a dezis total de atitudinea fanilor alb-albaștri și a mărturisit că FCU Craiova nu a solicitat bilete pentru jocul de la Sfântu Gheorghe. Mai mult, omul de afaceri a precizat că clubul din Bănie nu poate fi catalogat rasist și că Sepsi OSK este răspunzătoare pentru aceste evenimente nefericite pentru că le-a permis accesul suporterilor de la FCU Craiova.

Adrian Mititelu: „Și marele Mihai Viteazul a fost sprijinit de secui!”

„Vreau să îmi expun și eu punctul de vedere. S-au creat niște premise false în ceea ce privește U Craiova 1948. Nu suntem rasiști! Nu avem nimic împtoriva comunității maghiare din România! Chiar îi respectăm foarte mult și îi considerăm frați de-ai noștri. Drepturile minorității maghiare sunt drepturi constituite de lege și nimeni nu poate să le conteste dreptul de autodeterminare, să-și trăiască viața așa cum cred de cuviință, în limba maternă.

Noi nu suntem împotriva drepturilor minorităților maghiare! Eu chiar am o simpatie pentru maghiari, și pentru secui în special. Eu trăiesc pe pământul ăsta de aproape 900 de ani, Transilvania este un teritoriu sensibil. La Unirea din 1918, România și-a asumat aceste popoare. Practic, este o obligație prin actul de Unire să le recunoaștem aceste drepturi. Ungurii nu trebuie să ne ceară nouă voie să foloseacă limba maternă sau să-și cânte cântecele în ce limbă vor ei. E dreptul lor, trăiesc acolo de mult timp, iar noi când mergem acolo trebuie să ne purtăm cuviincios față de ei. Asta e pozițiea mea și este poziția clubului vis-a-vis de relația cu minoritatea maghiară.

Pe de altă partea, în rândul românilor și maghiarilor există uscături, există rasiști, oameni care nu au habar de istorie și fac fel și fel de gesturi. Cum au făcut și ungurii la diferite manifestări, cum au făcut și românii. Din cauza masacrurilor și nelegiuirile făcute de maghiari, după tratatul de la Viena, când au ocupat Ardealul de Nord s-a ajuns la niște dușmănii și niște lucruri care sunt susținunte de niște oameni fără cultură. Au ajuns să spună niște indivizi, care se numesc ultrași, că nu acceptă ei. Unirea României s-a creat în baza unui act, în care marile puteri au fost de acord să ne unim, cu condiția ca minorităților să li se asigure drepturile. Nu putem noi să mergem la unii acasă să-i batjocorim și să-i înjurăm, chiar dacă și în rândul lor sunt unii care fac asta. Noi trebuie să demonstrăm că suntem superiori.

Eu am amici. În Craiova locuiesc foarte mulți unguri. În teritoriul secuiesc au fost foarte mulți fani ai Universității Craiova. Cum să avem noi o relație proastă față de frații noștri maghiari? Vinovații sunt cei din clubul Sepsi OSK, deoarece noi ne-am manifestat și am zis că nu ne asumăm prezența galeriei la acest meci. Ce puteam să fac eu mai mult de atât? Mai mult, și cei de la Sepsi cunoșteau această chestiune. Chiar domnul Dioszegi, nu ne-am cunoscut, dar am relație deosebită, am avut un schimb de amabilități. Data trecută mi-a trimis pâine și vin, acum i-am trimis și eu vin, am primit iar pâine. O pâine extraordinar de bună, mai ales că e prima mea afacere, în '90, a șaptea inițiativă privată din Dolj. Prima brutărie privată din Dolj a fost a mea, în vara lui 1990. E un om deosebit.

Dânsul recunoaște că toți suporterii echipelor adverse vin și înjură. Dacă știi că se întâmplă treaba asta de ce nu pui stop? Pe cine reprezentați? Pe Craiova? Păi clubul a zis că nu are suporteri. Cum poți să dai drumul la tribună unor oameni care nu au ligitimitate. Federația trebuie să vină cu legi, aceste grupuri de suporteri trebuie să fucționeze organizat, legal, constituit în asociații sau fundații. Când pleci la un meci să dai lista, buletine, copie, tot. Ce înseamnă asta să plătească clubul pentru atitudinea contrar legii unor oameni care vor să-și impună propria lege? Fraților, România este un stat național unde trăiesc foarte multe popoare. Toate națiile trăiesc aici, au aceleași drepturi. Cum ar fi ca românii din Spania să fie luați la înjurături? Și marele nostru Mihai Viteazul a fost sprijinit de secui. Ce treabă am eu cu maghearii? Nu suntem șovini. Eu chiar am o simpatie pentru poporul maghear. Ziua mea de naștere e chiar de Ziua Națională a Ungariei”, a declarat Adrian Mititelu la finalul meciului.