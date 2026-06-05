După două sezoane și jumătate petrecute pe banca „câinilor”, tehnicianul a părăsit clubul, iar Dumitru Dragomir crede că știe adevăratul motiv al deciziei.

Fostul președinte al LPF este convins că plecarea lui Kopic are legătură directă cu schimbările din lot și cu dificultățile financiare ale clubului.

Mitică Dragomir: „Și eu aș fi făcut la fel”

În opinia lui Dragomir, pierderea unor jucători importanți precum Kennedy Boateng și Eddy Gnahore l-a făcut pe antrenorul croat să înțeleagă că obiectivele echipei vor fi greu de atins în sezonul următor.

„Kopic a plecat pentru că i-a pierdut pe Boateng și pe Gnahore. Și eu aș fi făcut la fel. Și-a dat seama că lotul e subțire și că Dinamo nu are bani să transfere fotbaliști de valoarea celor doi! Poate cei de la Renovatio au bani, dar nu de băgat la fotbal. Dinamo nu prinde play-off-ul anul ăsta. O spun cu părere de rău. Plecarea lui Kopic nu e semn bun”, a declarat Dumitru Dragomir pentru ProSport.

Zeljko Kopic a ajuns la Dinamo în decembrie 2023, într-un moment extrem de dificil pentru club. Sub conducerea sa, echipa a evitat retrogradarea și a revenit în play-off după o pauză de șapte ani.

În sezonul recent încheiat, Dinamo București a terminat pe locul #4 în Superliga, a ajuns în semifinalele Cupei României și a ratat calificarea în cupele europene după barajul pierdut cu FCSB.

Croatul a adunat 112 meciuri oficiale pe banca dinamoviștilor și a devenit unul dintre cei mai longevivi antrenori din istoria recentă a clubului.