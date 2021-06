O noua forta in Liga 1! "Va fi numarul unu detasat!" Proiectul care l-a facut pe Dumitru Dragomir sa se entuziasmeze

Dragomir, convins ca fuziunea de la Constanta va fi un real succes.

Fuziunea dintre Viitorul si Farul este o chestiune "de cateva ore", dupa cum a declarat Gica Popescu, la Ora Exacta in Sport, la PRO X. Presedintele echipei din Ovidiu a mai specificat ca a primit convingeri ca odata cu aducerea Farului in Liga 1, la Constanta se va construi un nou stadion in locul celui vechi.

Dimitru Dragonir este incantat de aceasta fuziune. Fostul sef de la Liga Profesionista de Fotbal crede ca acest proiect va genera o noua forta in Liga 1.

"Daca pot sa faca treaba asta, fac un stadion la Constanta traznet, iar baza de antrenament a lui Hagi e de nivel mondial, atunci vor avea si spectatori foarte multi si o baza de antrenament pusa la punct. Va fi un succes total. Va fi numarul unu detasat in Romania, pentru ca la Hagi, la baza, e si un hotel cu cantina, cantonamentul, totul pus la punct. Iar primaria poate sa sustina partea de organizare, masa, casa, medicamentatie, terenuri, ce sunt bani multi. E legal sa faca asta", a declarat Dumitru Dragomir pentru TelekomSport.