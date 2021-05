Mitica Dragomir si Gigi Becali s-au apucat de afaceri! Pentru ca a primit patronul FCSB doua milioane de euro

Fostul presedinte al LPF-ului s-a apucat de afaceri si a colaborat cu Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

Mitica Dragomir s-a apucat de investitii in imobiliare dupa ce a pierdut sefia la Liga Profesionista de Fotbal, iar acum a cumparat un teren de la Gigi Becali, in schimbul a doua milioane de euro. Ba chiar finantatorul FCSB i-a facut si o reducere de 60.000 de euro, conform GSP, fiind impresionat de afacerea facuta de Mitica.



"Nea Mitica e multimilionar. Mi-a dat doua milioane de euro pe un teren, ce sa se mai oboseasca el... I-am facut 60.000 de euro reducere. A castigat banii astia doar din talentul de a vorbi! Nu vezi ca asta face?", a spus Gigi Becali, la Realitatea Sportiva.

Dragomir a detaliat din studio: "Am facut aceasta afacere de 2 milioane, dar are un potential de 15 milioane. Sa va explic. Am auzit ca are un teren de vanzare. Facuse un drum de 21 de metri latime, iar legislatia spune ca as putea ridica un bloc de 7 etaje pe un asemenea teren.

Asa ca m-am dus si-am zis sa-mi vanda 5000 de metri patrati. I-am zis ca daca il cumpar eu or sa vina si alti cumparatori. Ne-am tocmit vreo ora. Daca fac un bloc de 10 milioane de euro investitie, scot si 15 milioane, deci profit de 5 milioane".