EXCLUSIV | "Dupa lot si antrenor, FCSB-ul e favorita!" Dragomir analizeaza viitorul sezon al Ligii 1! Cum vede venirea lui Sumudica la CFR

Fotbalul romanesc va avea parte de cel mai incins sezon dupa multi ani.

Cu echipele de traditie care revin incet dar sigur pe prima scena a fotbalului romanesc, viitoarea editie a Ligii 1 se anunta una extrem de interesanta. Cu Rapid si FCU Craiova promovate, care si-au anuntat obiective indraznete pentru campionatul urmator, dar si cu deja puternicele CFR, FCSB si CSU Craiova, Mitica Dragomir vede echipa patronata de Gigi Becali favorita in lupta la titlu.

Fostul presedinte de la LPF e de parere ca o eventuala venire al lui Boloni la formatia patronata de Mihai Rotaru ar fi o lovitura, insa greu se va realiza, tehnicianul avand pretentii peste media camionatului din Romania. "Sa vedem ce face Sumudica, ca acum e ambitie mare si pe Becali, ca daca s-a dus acolo, l-a ambitionat.

Oricum, Sumi e omul dracul, o sa faca treaba. Dupa parerea mea, dupa lot si antrenor, FCSB-ul e favorita.( ras ironic). Are un antrenor care are sange in instalatie. Boloni e antrenor de bani multi, nu cred ca vine pe 200.000 in Romania. El discuta de la 600.000 in sus. Eu l-as aduce, vai de mine, e super antrenor!", a spus Mitica Dragomir la Ora Exacta in Sport.