Fost jucător important al naționalei, participant cu România la EURO 2008, Mirel Rădoi e acum antrenor la campioana FCSB.
De ce a pierdut România barajul cu Turcia. Părerea lui Mirel Rădoi
În cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit și despre partida de la Istanbul, terminată joi seara cu eliminarea primei reprezentative din cursa către Campionatul Mondial de Fotbal care va debuta pe 11 iunie. România a fost prezentă ultima dată la un CM în 1998, când a fost eliminată în optimi de reprezentativa Croației, scor 0-1, gol marcat din penalty de Davor Suker.
Mirel Rădoi: "Turcia nu cred că și-a creat situații clare cu România"
Rădoi este de părere că o nesincronizare a făcut ca România să piardă meciul cu Turcia şi automat calificarea la Cupa Mondială.
"Pentru mine partida cu Slovacia nu are un istoric pentru că veneam după dezamăgirea din meciul cu Turcia. Ţinând cont de ce s-a întâmplat cu domnul Mircea Lucescu, e clar că nu aia este faţa echipei naţionale. În prima partidă, Turcia nu cred că şi-a creat situaţii clare, chiar dacă a dominat. O nesincronizare a făcut ca noi să rămânem acasă", a precizat Rădoi. Turcia merge la CM după ce marți a învins în deplasare, scor 1-0, Kosovo.
Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, afirmând că îl aşteaptă într-un nou rol, în lunile următoare. Pentru România urmează aventura din UEFA Nations League, acolo unde va întâlni adversari dificili, precum Suedia, Polonia și Bosnia.
Turcii au făcut calculele după calificare la CM 2026 și visează la finală: ”Vom obține următoarele rezultate”
Jurnaliștii turci au făcut calculele după accederea la turneul din SUA, Mexic și Canada cu ajutorul inteligenței artificiale.
”Potrivit calculelor realizate de inteligența artificială, echipa noastră va obține următoarele rezultate în meciurile din Grupa D: Australia - Turcia 1-1; Turcia - Paraguay 2-1 și Turcia - SUA 1-1. Astfel, inteligența artificială a estimat că Turcia va încheia grupa pe locul al doilea, cu două rezultate de egalitate și o victorie în meciurile care urmează.
Inteligența artificială a calculat și că șansele Turciei de a merge mai departe din grupă sunt de 76%, după simulările efectuate. Potrivit inteligenței artificiale, care estimează că naționala va termina cel mai probabil pe locul 2 în Grupa D, adversara din '16'-imi va fi Argentina, cotată să încheie pe primul loc în Grupa C.
Argentina, cu Messi în echipă, are șanse mai mari să câștige împotriva Turciei. Iată probabilitățile pentru acel meci: victorie Argentina - 58%; egal, cu prelungiri sau lovituri de departajare - 22%; victorie Turcia - 20%
Consecințe posibile: Turcia 1-2 Argentina, aproximativ 18%; Turcia 1-1 Argentina, aproximativ 16%; Turcia 0-1 Argentina, aproximativ 15%; Turcia 2-1 Argentina, aproximativ 10%.
Care sunt însă șansele noastre să avansăm? Dacă Turcia o elimină pe Argentina, șansele în fazele următoare ar fi următoarele: sferturi de finală: 10-12%; semifinală: 3-4%; finală: 1-1,5%; titlu: 0,5-1%”, a scris fotomac.com.tr.