Fost jucător important al naționalei, participant cu România la EURO 2008, Mirel Rădoi e acum antrenor la campioana FCSB.

De ce a pierdut România barajul cu Turcia. Părerea lui Mirel Rădoi

În cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit și despre partida de la Istanbul, terminată joi seara cu eliminarea primei reprezentative din cursa către Campionatul Mondial de Fotbal care va debuta pe 11 iunie. România a fost prezentă ultima dată la un CM în 1998, când a fost eliminată în optimi de reprezentativa Croației, scor 0-1, gol marcat din penalty de Davor Suker.

Mirel Rădoi: "Turcia nu cred că și-a creat situații clare cu România"

Rădoi este de părere că o nesincronizare a făcut ca România să piardă meciul cu Turcia şi automat calificarea la Cupa Mondială.

"Pentru mine partida cu Slovacia nu are un istoric pentru că veneam după dezamăgirea din meciul cu Turcia. Ţinând cont de ce s-a întâmplat cu domnul Mircea Lucescu, e clar că nu aia este faţa echipei naţionale. În prima partidă, Turcia nu cred că şi-a creat situaţii clare, chiar dacă a dominat. O nesincronizare a făcut ca noi să rămânem acasă", a precizat Rădoi. Turcia merge la CM după ce marți a învins în deplasare, scor 1-0, Kosovo.