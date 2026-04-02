VIDEO De ce a pierdut România barajul cu Turcia. Părerea lui Mirel Rădoi

De ce a pierdut România barajul cu Turcia. Părerea lui Mirel Rădoi Nationala
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

România a ratat prezența la Mondialul din această vară.

RomaniaTurciabarajMirel RadoiCM 2026
Fost jucător important al naționalei, participant cu România la EURO 2008, Mirel Rădoi e acum antrenor la campioana FCSB.

De ce a pierdut România barajul cu Turcia. Părerea lui Mirel Rădoi

În cadrul unei conferințe de presă, tehnicianul roș-albaștrilor a vorbit și despre partida de la Istanbul, terminată joi seara cu eliminarea primei reprezentative din cursa către Campionatul Mondial de Fotbal care va debuta pe 11 iunie. România a fost prezentă ultima dată la un CM în 1998, când a fost eliminată în optimi de reprezentativa Croației, scor 0-1, gol marcat din penalty de Davor Suker.

Mirel Rădoi: "Turcia nu cred că și-a creat situații clare cu România"

Rădoi este de părere că o nesincronizare a făcut ca România să piardă meciul cu Turcia şi automat calificarea la Cupa Mondială.

"Pentru mine partida cu Slovacia nu are un istoric pentru că veneam după dezamăgirea din meciul cu Turcia. Ţinând cont de ce s-a întâmplat cu domnul Mircea Lucescu, e clar că nu aia este faţa echipei naţionale. În prima partidă, Turcia nu cred că şi-a creat situaţii clare, chiar dacă a dominat. O nesincronizare a făcut ca noi să rămânem acasă", a precizat Rădoi. Turcia merge la CM după ce marți a învins în deplasare, scor 1-0, Kosovo.

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, că antrenorul Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României, preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, afirmând că îl aşteaptă într-un nou rol, în lunile următoare. Pentru România urmează aventura din UEFA Nations League, acolo unde va întâlni adversari dificili, precum Suedia, Polonia și Bosnia.

Turcii au făcut calculele după calificare la CM 2026 și visează la finală: ”Vom obține următoarele rezultate”

Jurnaliștii turci au făcut calculele după accederea la turneul din SUA, Mexic și Canada cu ajutorul inteligenței artificiale.

”Potrivit calculelor realizate de inteligența artificială, echipa noastră va obține următoarele rezultate în meciurile din Grupa D: Australia - Turcia 1-1; Turcia - Paraguay 2-1 și Turcia - SUA 1-1. Astfel, inteligența artificială a estimat că Turcia va încheia grupa pe locul al doilea, cu două rezultate de egalitate și o victorie în meciurile care urmează.

Inteligența artificială a calculat și că șansele Turciei de a merge mai departe din grupă sunt de 76%, după simulările efectuate. Potrivit inteligenței artificiale, care estimează că naționala va termina cel mai probabil pe locul 2 în Grupa D, adversara din '16'-imi va fi Argentina, cotată să încheie pe primul loc în Grupa C.

Argentina, cu Messi în echipă, are șanse mai mari să câștige împotriva Turciei. Iată probabilitățile pentru acel meci: victorie Argentina - 58%; egal, cu prelungiri sau lovituri de departajare - 22%; victorie Turcia - 20%

Consecințe posibile: Turcia 1-2 Argentina, aproximativ 18%; Turcia 1-1 Argentina, aproximativ 16%; Turcia 0-1 Argentina, aproximativ 15%; Turcia 2-1 Argentina, aproximativ 10%.

Care sunt însă șansele noastre să avansăm? Dacă Turcia o elimină pe Argentina, șansele în fazele următoare ar fi următoarele: sferturi de finală: 10-12%; semifinală: 3-4%; finală: 1-1,5%; titlu: 0,5-1%”, a scris fotomac.com.tr.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
SUA, eforturi logistice uriașe în Iran pentru salvarea pilotului american. Cine a reușit să ajungă la el înaintea iranienilor
ARTICOLE PE SUBIECT
S-a văzut încă de la Cluj, la Transylvania Open: Sorana Cîrstea, „laser” în circuitul WTA, în 2026
S-a văzut încă de la Cluj, la Transylvania Open: Sorana Cîrstea, „laser” în circuitul WTA, în 2026
MM Stoica surprinde după meciurile României: „Prestație mizerabilă! Înfiorător, mai slab decât am jucat noi”
MM Stoica surprinde după meciurile României: „Prestație mizerabilă! Înfiorător, mai slab decât am jucat noi”
Președintele federației a demisionat! Ratarea Mondialului a fost picătura care a umplut paharul
Președintele federației a demisionat! Ratarea Mondialului a fost picătura care a umplut paharul
Burleanu îi pregătește un alt scaun lui Mircea Lucescu la FRF: ”Îl așteptăm lunile următoare”
Burleanu îi pregătește un alt scaun lui Mircea Lucescu la FRF: ”Îl așteptăm lunile următoare”
ULTIMELE STIRI
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Notele primite de Cristi Chivu din Italia după ce Inter Milano a umilit-o pe AS Roma
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
Inter - AS Roma 5-2! Trupa lui Cristi Chivu câștigă en fanfare prima „finală” în cursa pentru Scudetto
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Elena Ionescu se iubește cu un fost fotbalist de la FCSB! Diferența de vârstă este uriașă

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Iranienii au făcut marele anunț după o lună de război: „Astea sunt cele trei variante!“

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

Charalambous și Pintilii, semnați "la pachet"? Unde a fost surprins cipriotul

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Răzvan Lucescu a lăsat tot în Grecia și s-a întors de urgență la București, după ce ”Il Luce” a fost plasat în comă indusă

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer

Familia lui Mircea Lucescu și Marius Șumudică au venit la Spitalul Universitar: care este starea fostului selecționer



Recomandarile redactiei
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
După ce a spulberat Roma, Cristi Chivu și-a început conferința vorbind despre Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Răzvan Lucescu, de urgență în România. Mesajul transmis la ieșirea din spital, după ce l-a văzut pe Mircea Lucescu
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Apocalipsa Acum: scene neverosimile în Giulești după înfrângerea cu U Cluj
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Chivu, pas colosal către titlu după ce a spulberat Roma! Cum arată programul lui Inter și al contracandidatelor
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Gâlcă, distrus, pune „cruce“ titlului: „Normal, nu!“
Alte subiecte de interes
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist
Coleg de talie mondială pentru Denis Drăguș la Trabzonspor. Turcii au bătut palma cu un super-fotbalist 
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Reacția turcilor când au auzit că Gică Hagi este prima variantă a FRF pentru postul de selecționer al României
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Premianții și corigentul. Cine s-a remarcat și cine a dezamăgit crunt în Dinamo - Csikszereda 2-0
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
Dennis Politic, standing ovation! Secretul golului-capodoperă, cui i-a păstrat tricoul de joc și ce-și dorește după meciul cu Csikszereda
CITESTE SI
Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

stirileprotv Cum arăta Pământul în urmă cu cinci decenii și cum arată acum. Imagini spectaculoase din misiunea Artemis II

Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

stirileprotv Cum au reacționat românii la scăderea prețului motorinei. Unele stații vând deja combustibil mai ieftin

Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

stirileprotv Cu cât se vând benzina și motorina azi. Unde pot găsi șoferii din Capitală și din marile orașe cei mai ieftini combustibili

